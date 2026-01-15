Prohibición de dos personas en motocicletas impactará a millones de familias, según Asociación Automotriz del Perú

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La reciente disposición que prohibirá la circulación de motocicletas con dos personas a bordo ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores.

Para Jaime Graña, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la medida no solo es ineficaz frente al crimen, sino que además afectará directamente a millones de familias que dependen de la moto como principal medio de transporte.

Graña explicó que la motocicleta cumple un rol esencial en la vida cotidiana de miles de peruanos, desde llevar a los hijos al colegio hasta trasladar a familiares al trabajo, aclarando que la percepción negativa que se ha instalado por dos factores: el uso de motos robadas en delitos y la falta de cultura vial en algunos conductores.

"No son criminales, pero lamentablemente se ha estigmatizado la motocicleta", puntualizó.

Eficacia cuestionada

El dirigente cuestionó la falta de evidencia que respalde la efectividad de la norma, subrayando que en otros países donde se aplicaron restricciones similares el crimen simplemente se desplazó a otros horarios o zonas.

"¿Qué data tienen que confirme que una medida como esa funciona? Entendemos que la situación es sumamente grave, pero ¿ataca acaso directamente a la extorsión, al sicariato y al crimen?", cuestionó.

Además, advirtió que los delincuentes podrían adaptarse cambiando de estrategia: en lugar de dos personas en una moto, utilizar dos motos individuales, lo que multiplicaría los asaltos.

Otro punto crítico es la ausencia de mecanismos claros para evaluar el impacto de la medida. Graña insistió en que el Gobierno debe explicar cómo se medirá su eficacia y qué indicadores se usarán para determinar si realmente contribuye a reducir la extorsión, el sicariato y otros delitos.

Antecedentes de normas fallidas

El debate recuerda lo ocurrido en mayo de 2025, cuando se implementó la obligatoriedad del chaleco reglamentario para motociclistas.

Pese a la intención de mejorar la seguridad, los delincuentes encontraron la forma de adaptarse: una madre fue asaltada en el Cercado de Lima por un motorizado que vestía el chaleco reglamentario, y casos similares se replicaron en distintos distritos.

El episodio demostró que este tipo de normas, por sí solas, no logran frenar el crimen si no van acompañadas de un control efectivo.

La advertencia de Jaime Graña pone en relieve la tensión entre la necesidad de combatir la inseguridad y el impacto social de medidas restrictivas.

La prohibición de dos personas en moto, lejos de ser una solución definitiva, podría convertirse en un problema adicional para millones de familias que dependen de este medio de transporte. El reto para el Gobierno será demostrar con datos que la norma funciona y evitar repetir errores del pasado.