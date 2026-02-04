Edwin Donayre sobre caso 'Gasolinazo': "He padecido cinco años de cárcel siendo inocente"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato al Senado por el partido Progresemos, Edwin Donayre, habló sobre el tiempo que pasó en prisión por el caso 'Gasolinazo'. Alegó que dio de baja a oficiales que estuvieron involucrados en el robo de combustible.

Considera injusta su reclusión

Pese a que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) declaró improcedente su candidatura al Senado, el general del Ejército del Perú en retiro, Edwin Donayre, continúa en la espera de una resolución favorable. "Espero con mucha confianza que se manifieste el Jurado Nacional de Elecciones", precisa.

La improcedencia ocurrió porque Donayre cuenta con una sentencia firme por peculado por el caso 'Gasolinazo' donde según el Poder Judicial (PJ) se comprobó desvió de combustible en la Región Militar Sur.

Ante ello, el exgeneral Donayre se defiende y expone que fue encarcelado injustamente por un periodo de cinco años tras la decisión del juez supremo César San Martín en el 2019. "Venga y me demuestre si se ha perdido una sola gota de combustible", ratifica.

"Yo he padecido cinco años de cárcel siendo inocente, desafío a mis adversarios a una confrontación pública y yo probar que verdaderamente no se ha perdido ninguna gota de combustible",

El candidato por Progresemos alega que las pruebas instrumentales presentadas por su defensa fueron ocultadas "en todas las instancias", considerando injusto su ingreso a prisión.

Alega que denunció tráfico de combustible

El exgeneral del Ejército precisa que la dependencia de la cual fue parte, la Región Militar Sur, no se registró ningún coautor del delito. Así, alega que la sentencia confunde su división con la Primera Brigada de Fuerzas Especiales donde "sí hubo robo de combustible". Donayre alega que denunció este hecho.

"Yo soy el que denunció el tráfico de combustible, doy de baja y reestructuro la dirección logística y he denunciado el tema de combustible a 15 generales y al general Enrique Vértiz, que era el jefe de la Dirección Logística del Ejército", precisó.

Donayre precisa que ha demostrado pruebas para justificar su inocencia y que hace tres años presentó una demanda contra el juez San Martín que hasta ahora "no han contestado"