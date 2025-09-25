RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Tras ser capturado

'El Monstruo' no retornaría a Perú: Jueces de Paraguay decidieron que se quede en cárcel de máxima seguridad, según periodista

El periodista paraguayo Iván Leguizamón informó que 'El Monstruo' "no quiere volver al Perú". Además, indicó que el delincuente peruano tenía cédula y pasaportes falsos.

'El Monstruo' no retornaría a Perú de acuerdo a periodista paraguayo
'El Monstruo' no retornaría a Perú de acuerdo a periodista paraguayo (Foto: Composición Exitosa)

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/09/2025

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', fue capturado la noche del último miércoles 24 de septiembre en Paraguay tras un operativo especial de los efectivos policiales de dicho país. Ahora, de acuerdo a un periodista paraguayo, el cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' no pensaría en retornar al Perú.

'El Monstruo' no pensaría en volver al Perú

La tarde de este jueves 25 de septiembre, el periodista paraguayo, Iván Leguizamón, recurrió a su cuenta oficial de 'X' para informar que el delincuente tendría pensado no volver a nuestro país. 

"El Monstruo no quiere volver a Perú y quedará en una cárcel de máxima seguridad, según decidieron dos jueces de Paraguay. Tenía cédula y pasaporte falsos. Dice estar enfermo. Asegura que la Policía de su país lo protegía", se lee en el post del hombre de prensa.

Juez decreta prisión preventiva en cárcel de máxima seguridad

Además, de acuerdo al medio ABC TV Paraguay, el criminal compareció hoy por la mañana en el Palacio de Justicia de Asunción, en la que dos jueces decidieron que permanecerá en una cárcel de máxima seguridad.

"Lo hizo frente a los dos jueces que ordenaron su captura con fines de extradición. Primero ante el juez Francisco Acevedo, se hizo la audiencia identificatoria, él reconoció ser 'El Monstruo' y el juez decretó su prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, de Emoboscada", indica el informe periodístico.

En consiguiente, 

Nota en desarrollo...

Como vemos, de acuerdo al periodista paraguayo Iván Leguizamón, Erick Moreno alias 'El Monstruo', tiene cédula y pasaportes falsos. Además, indicó que el acusado de ser cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte, no tendría pensado volver al Perú y que jueces de Paraguay decidieron que se quede en cárcel de máxima seguridad.

