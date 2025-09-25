Eliane Karp: TC declara infundado el habeas corpus de ex primera dama para anular prisión preventiva en su contra

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional (TC)ha declarado infundado el habeas corpus que solicitó la defensa de Eliane Karp para anular la prisión preventiva de 18 meses que pesa en su contra. La ex primera dama, que reside actualmente en Israel, es investigada por el presunto delito de lavado de activos.

Se mantiene la prisión preventiva

Los abogados de Karp Fernenburg, Félix Aldea Quincho y Brandon Mori Ramírez, interpusieron el 14 de diciembre del 2023 una demanda contra Mario Guerra Bonifacio, juez del Decimosexto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, y otros jueces. Según los letrados, se vulneró los derechos al libre proceso de su patrocinada.

TC declaró infundado Habeas Corpus de Eliane Karp.

El TC emitió la sentencia el pasado 9 de setiembre. En la sesión participaron la presidenta del órgano judicial, Luz Pacheco Zerga, el vicepresidente Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Manuel Monteagudo Valdez y Pedro Hernández Chávez, César Ochoa Cardich votó a favor posteriormente y Gustavo Gutiérrez Ticse se abstuvo.

La demanda buscaba que se declare la nulidad de la resolución del 17 de abril del 2017, que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público contra la antropóloga y primera dama de Alejandro Toledo.

Con esto, la prisión preventiva contra Eliane Karp, de 72 años, sigue vigente, pese a que actualmente radica en Israel y ha manifestado no tener intención de viajar al Perú. Esta fue una de las últimas estrategias legales que le quedaban a su defensa para mantenerla fuera de un penal durante el proceso que se le sigue.

Karp investigada por caso Ecoteva

Esta empresa offshore fue constituida en Costa Rica por Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, a solicitud del expresidente. Esta compañía habría recibido 17 millones de dólares de sobornos de las empresas Odebrecht y Camargo Correa, para la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.

La firma se habría encargado de blanquear el dinero que ingresó, para la posterior compra de propiedades por parte de Toledo y Karp, incluida una residencia en Las Casuarinas y una oficina en la Torre Omega. Por la implicancia de la antropóloga, la Fiscalía solicitó 16 años y ocho meses de pena privativa de la libertad.

Con esto, Eliane Karp deberá someterse a la justicia peruana y cumplir los 18 meses de prisión preventiva que solicitó el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional declaró infundado el habeas corpus que interpuso su defensa legal.