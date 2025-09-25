LAP sería sancionada tras grave violación de seguridad en el Aeropuerto Jorge Chávez, según el MTC

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, indicó que Lima Airport Planerts (LAP) podría ser sancionada tras la grave violación de seguridad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

MTC revela que LAP podría ser sancionado

Un informe operacional de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) reveló que un avión estuvo a punto de colisionar con un auto luego que el conductor de este invadiera una zona no autorizada para circular.

Este hecho se suscitado el pasado 12 de septiembre del presente año generó que se vulneraran normas internacionales, entre las que resaltan la de la Organización de Aviación Civil Internacional, anexos 14, 17 y 19, que corresponden a los Estándares de Diseño y Operación de Aeródromos, Protección de Aviación Civil Internacional y la Regulación Aeronáutica Peruana.

Frente a ello, el titular del MTC, César Sandoval ha señalado que Lima Airport Planers (LAP) sería sancionada por la grave violación de seguridad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El funcionario ha asegurado que se están realizando las investigaciones correspondientes.

" Van a tomarse las acciones que corresponden. Serían sancionables o penalidades o multables. Yo me comprometo no solo a alcanzarle documentos de las acciones con las multas que he impuesto a la concesionaria", expresó el ministro Sandoval.

También , reveló que este jueves 25 de septiembre también "ha ocurrido un hecho grave". "Estoy pendiente de lo que está haciendo Ositran, se los voy a alcanzar y lo voy a hacer público", indicó.

Sindicato de Controladores Aéreo del Perú se pronuncia

Por su parte, el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (Sucta Perú) ha cuestionado a Lima Airport Planers, concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y exige una investigación exhaustiva y que se refuercen las medidas de control debido a que el automóvil no autorizado burló tres cordones de seguridad.

En tal sentido, busca saber qué es lo que está sucediendo debido a que hasta el momento no se ha brindado la información correspondiente. Además, refuerzan su compromiso para evitar cualquier tipo de incidentes.

Cabe resaltar que, Lima Airport Planers son los encargados de la seguridad interna del Aeropuerto Jorge Chávez por lo que en teoría no deberían permitir que ningún vehículo no autorizado ingrese a áreas restringidas.

En resumen, César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, señaló que LAP podría ser sancionada tras grave violación de seguridad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, el Sindicato Unificado de Controladores Aéreo del Perú ha cuestionado a la concesionaria del aeródromo capitalino y exige una investigación exhaustiva.