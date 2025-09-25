Zelenski lanza seria advertencia a Moscú: "Necesitarán saber dónde están sus refugios antiaéreos"

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Volodimir Zelenski, confía en revertir la situación de la guerra, y pasar de ser agredido a agresor. Si consigue que Estados Unidos le suministre armas de mayor alcance, advirtió que Moscú, la capital rusa, será uno de los objetivos de su contraofensiva.

Solo le falta el armamento

Durante su estadía en Nueva York, el mandatario ucraniano ofreció una entrevista para Axion, en la que habló sobre sus negociaciones para obtener armamento de mayor envergadura. Si las negociaciones son positivas, cree que pondría a los rusos contra la pared, y los obligaría a culminar con la invasión.

"Ellos necesitarán saber dónde están sus refugios antiaéreos. Si ellos no detienen la guerra, necesitarán saberlo en cualquier caso", manifestó Zelenski.

Para que esto se pueda realizar, Ucrania debería conseguir misiles de largo alcance, capaces. Estos son los de tipo crucero o balístico, que tienen la capacidad de realizar viajes de más de mil kilómetros. Kiev está a la expectativa de que Washington acceda a venderlos.

"Si tuviéramos armas de larga distancia de los Estados Unidos, las utilizaríamos. No somos terroristas. Nuestra gente hoy en día odia a los rusos, porque empezaron la guerra y porque nos han matado. Nuestra gente entiende que no necesitamos matar civiles", sostuvo.

Trump aseguró que él no vende armas a Ucrania

De concretarse una compra directa de armas de largo alcance entre Estados Unidos y Ucrania, sería una contradicción del mismo Donald Trump. Semanas atrás, aseguró que su administración no financia a Kiev y solo le vende armamento a la OTAN, que después se encarga de distribuirlo a quien lo necesite.

"No estamos financiando más a Ucrania, pero estamos tratando de detener la guerra, la matanza. Por eso estamos vendiendo misiles y equipamiento militar de billones de dólares a la OTAN. Ellos están financiando toda la guerra, no nosotros. Creo que es un importante punto que la gente no entiende", indicó Trump el pasado 26 de agosto.

El mandatario aseguró que no han detenido el suministro hacia la alianza atlántica y trata de entregarle lo mejor de su arsenal. "El producto militar estadounidense es, por mucho, el mejor del mundo. Y es por eso que ellos lo quieren tener".

De esta manera, Volodmir Zelenski lanzó un serio aviso a Rusia, incluido Moscú. El jefe de Estado advirtió que de conseguir armas de largo alcance, tendría a la capital rusa como uno de sus objetivos, si es que el Kremlin no detiene la guerra.