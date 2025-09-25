Accidente en Puente Piedra: Tráiler se volcó sobre auto en la Panamericana Norte y deja un fallecido

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este jueves 25 de setiembre se registró un accidente de tránsito que involucró a un tráiler de carga pesada con un automóvil cuando estos transitaban por la Panamericana Norte.

Tráiler con tierra se volcó sobre auto

Un camión que contenía una carga pesada de tierra terminó volcándose sobre un automóvil en la Vía Evitamiento en el distrito de Puente Piedra. Producto del accidente obligó a cerrar parte de la Panamericana Norte.

El accidente se registró a las 14:23 de la tarde de este jueves cerca de la Escuela Policial Cuatro unidades de bomberos se dirigieron hacia la zona para auxiliar al agraviado, sin embargo, el conductor del vehículo menor perdió la vida.

El automóvil negro se encontraba al lado derecho del volquete que terminó cayéndole encima. De esta manera, el camión con placa ASU-997 se volcó violentamente sobre el auto dejándolo completamente aplastado por el peso de su carga.

La causa del accidente habría sido un desnivel en la vía que originó que el camión de carga pesada pierda el control y caiga sobre el auto de color negro. La víctima del accidente fue identificado como David Cruz García, de 51 años, un padre de familia que deja a tres hijos huérfanos.

Labores de rescate no lograron salvarle la vida

Cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios se dirigieron hacia la zona para intentar salvar la vida del padre de familia, sin embargo, el peso de la carga le habría quitado la vida de forma instantánea,

En imágenes compartidas por medios de comunicaciones, se observa a personal del municipio de Puente Piedra, entre ciudadanos de paso que intentaron desenterrar el automóvil. Para el acto usaron palas para quitar de encima toda la tierra volcada.

Según un allegado de la víctima, el conductor del auto se dirigía del norte hacia el sur para el distrito de Los Olivos y se dirigía hacia su casa. El hombre se dedicaba al transporte de alimentos para restaurantes.

Por otro lado, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron al conductor del camión y fue trasladado hacia la comisaría de Puente Piedra para que brinde sus declaraciones sobre el accidente.

Hasta el momento, según el portal de Bomberos, el accidente continúa atendiéndose. Como se sabe la Vía de Evitamiento es una vía altamente transitada, por lo que la atención de este caso podría generar congestión vehicular.