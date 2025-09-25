Transportistas de la línea 41 bloquean la Panamericana Norte y exigen soluciones frente a la extorsión

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la ola extorsiva que continúa perjudicando la vida en la ciudad, diversos gremios de transportes apagaron sus motores para exigir al Poder Ejecutivo medidas claras frente a los ataques de extorsión.

Esta vez, transportistas de la línea 41, con ruta Ventanilla - Villa El Salvador, se concentraron a la altura del paradero Acobamba en Los Olivos para llamar la atención a las autoridades.

Línea 41 bloquea la Panamericana Norte

En declaraciones para Exitosa, un transportista de los buses de la Línea 41 manifestó que esta protesta no fue planificada pero, ante ver la movilización de empresas de transporte que generaron el bloqueo en principales vías de San Juan de Lurigancho, decidieron sumarse a la iniciativa.

"Esto no ha sido planeado. pero nos estamos sumando a muchos colegas que están haciendo su protesta con sus unidades. Acá todos mis compañeros estamos haciendo una marcha pacífica", indicó el conductor.

Según indicó el chofer de transporte público, su intención era manifestarse frente al Congreso de la República, sin embargo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) impidieron el paso de los manifestantes. Tal como sucedió con las dos líneas Las Flores y Huáscar durante la mañana de este jueves en SJL. "Nos están matando a diario, quedan desamparados niños y esos futuros se pierden", argumenta.

Movilizaciones serán imprevistas

En representación de sus compañeros de la Línea 41, el chófer continuó alzando la voz de protesta y respondió ante los críticos que los llaman "terroristas", incluso extendió su reclamo hasta la presidenta de la República, Dina Boluarte.

"Nos ha difamado en la ONU. Nos ha dicho terroristas, nos ha dicho delincuentes. ¿Somos terroristas, delincuentes? ¿Tenemos armas? No, señores"

Además, extendió la invitación a todas las empresas de transportes para continuar con sus exigencias e indicó que estas movilizaciones no serán convocadas. "Cada vez que nosotros planificamos, no sé cómo lo manejaran parece que también son comprados, ya en el centro de Lima nos esperan con bombardas".

Según imágenes obtenidas por Exitosa, los buses de la línea 41 cuentan con las pegatinas pegados por las bandas de crimen organizado que marcan a sus víctimas. Esta estrategia por parte de las bandas criminales hace que se puedan diferenciar a qué organización criminal pagan los cupos.

La empresa de transporte 'Línea 41' ha bloqueado la Panamericana Norte a la altura del paradero Acombamba con el fin de protestar contra las autoridades y exigen soluciones para garantizar su seguridad.