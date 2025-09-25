¡Atención! Senamhi advierte fuerte fenómeno climatológico en 11 regiones para los próximas horas

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el incremento de la velocidad del viento en la costa, de moderada a fuerte intensidad, en 11 regiones del Perú para los próximos días. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático.

¿Desde cuándo se registrará el décimo cuarto friaje en la selva?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 342, de fecha 24 de septiembre, este acontecimiento se registrará desde el mediodía del viernes 26 hasta 11:59 p. m. del día siguiente en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) también informó que este suceso podría generar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Además, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

En ese sentido, durante ambos días se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 36 km/h en la costa de Ica.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.