Mininter asegura que la PNP resguarda los viajes en transporte público y garantiza seguridad

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según una nota de prensa del Ministerio del Interior (Mininter), personal de Los Halcones de la Policía Nacional del Perú (PNP) brinda el servicio de seguridad tanto a empresas de transporte como a los usuarios de estos buses públicos.

Mininter asegura que se ocupa de los ataques extorsivos en buses

Según la nota de prensa, el personal policial de Los Halcones brinda "diariamente un servicio de seguridad especial a las empresas de transporte público en Lima Metropolitana". La medida cumpliría las disposiciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, conforme al Plan Perú Seguro.

Según la nota de prensa, no se indica desde cuándo ha sido adoptada esta medida, cuántos efectivos policiales brindan el servicio y en qué horarios establecidos. Como se sabe, la gran mayoría de ataques extorsivos ocurren en horas nocturnas.

Mininter indica que PNP brinda servicio diario de seguridad a empresas de transporte

Además, la nota de prensa fue acompañada por un vídeo en donde indican que se vienen reforzando estos operativos en paraderos de Lima Metropolitana. Según indica el video, efectivos de la División de Emergencia, Escuadrón Verde y otras unidades de la policía suben a los buses de transporte mientras se dirigen a sus destinos.

Mientras que las Unidades de Emergencia de Los Halcones acompañan "desde el inicio hasta el final de su recorrido" a los buses de transporte. Por otro lado, acompañarían este servicio con operativos de controles de seguridad para identificar en la ciudad a requisitoriados.

Según el ministerio, el servicio de resguardo policial ha sido brindado a las empresas de transporte El Rápido, Nueva América, Etuchisa, Machu Picchu, Aquarius, Huáscar.

Última noche en Lima dejó al menos tres transportistas baleados

La última noche en Lima, este miércoles 24 de setiembre, dejó al menos transportistas baleados en menos de dos horas en diferentes distritos de la capital. Los ataques fueron en el distrito de San Juan de Lurigancho e Independencia.

En San Juan de Lurigancho, dos conductores de transportes fueron baleados. Uno de ellos pertenece a la empresa de transporte Las Flores. El chofer fue atacado a balazos cuando un delincuente subió como un falso pasajero y huyó abordo de una motocicleta que lo esperaba. Este no es el primer ataque a quema ropa contra esta empresa.

El segundo caso en SJL fue contra un transportista de la empresa E. T. Huáscar, en la avenida José Carlos Mariategui donde un falso pasajero perpetuo el ataque contra el chófer. El ataque también alcanzó a un menor de edad que resultó herido tras los impactos.

En el distrito de Independencia, se registró un nuevo ataque a la empresa Nueva América, cerca a la estación Naranjal del Metropolitano. Según medios de comunicación, el conductor lamentablemente había fallecido.

El plan de seguridad indicada por el Ministerio del Interior no ha indicado con cuántos efectivos policiales cuentan para este servicio. Tampoco cuál es el horario establecido de los seguimientos "diarios".