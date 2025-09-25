Sedapal anuncia corte de agua en Lima: Conoce AQUÍ los distritos afectados este viernes, 26 de septiembre

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reporta cortes programados para este viernes, 26 de septiembre. Conoce aquí cuáles serán los distritos que se verán afectados por la interrupción temporal del servicio en Lima Metropolitana.

¿Qué distritos se verán afectados este viernes?

La empresa estatal aconseja a los ciudadanos a tomar medidas preventivas como almacenar agua en recipientes para no perjudicar a sus hogares. Según detallaron a través de un comunicado compartido en su canal de difusión en WhatsApp, los cortes programados será por trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave y la limpieza de reservorios para garantizar un suministro seguro y de calidad para todos.

Corte de agua en Santa Anita

Áreas afectadas: Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II, A.H. 29 de Enero.

Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II, A.H. 29 de Enero. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 166.

Interrupción del servicio en SJL

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 414.

Áreas afectadas: Agru. El Misti PI Chavín de Huántar. A.H. Daniel Alcides Carrión, A.H. Villa Mercedes, Asoc. Villa Mercedes, A.H. Sargento Lores, A.H. Eduardo de la Piniella Poder Judicial, Mercado Sarita Colonia, APV Los Álamos de Canto Grande, Asoc. Buenos Aires, A.H. Villa Hermosa, A.H. Jesús Oropeza Chonta, Coop. Mariscal Luzuriaga, APV Los Álamos (I) de Canto Grande, A.H. Las Delicias.

También se verán afectadas las zonas: A.H. Magisterial Horacio Zevallos Gámez, APV Ramón Castilla, A.H. Los Artesanos, A.H. Eduardo de la Piniella, Coop. Huancaray, Coop. La Unión, CE Ramiro Prialé, Agru. Ramiro Prialé II, A.H. PI Chavín de Huántar sector 5 de Mayo, A.H. La Villa Verde, AF Villa Gilary, A.H. PI Chavín de Huántar sector Fe y Alegría, A.H. PI Chavín de Huántar sector 30 de agosto, Agru. PI Chavín de Huántar Hospital Materno Infantil, Agru. Las Gardenias, Agru. Niño Jesís PI Chavín de Huántar.

Limpieza de reservorio en SMP

Áreas afectadas: Asoc. Viv. Casuarinas del Norte II etapa, Asoc. Viv. del Programa Las Palmeras, Asoc. Residencial Tayacaja S.M.P., P.V. San Cristóbal, P.V. Señor de Muruhuay, P.V. Sutaessalud, A.H. Nueva Jerusalén del Paraíso, A.H. Villa Isolina, Asociación de Pobladores Huertos del Paraíso.

Asoc. Viv. Casuarinas del Norte II etapa, Asoc. Viv. del Programa Las Palmeras, Asoc. Residencial Tayacaja S.M.P., P.V. San Cristóbal, P.V. Señor de Muruhuay, P.V. Sutaessalud, A.H. Nueva Jerusalén del Paraíso, A.H. Villa Isolina, Asociación de Pobladores Huertos del Paraíso. Horario de corte: Desde las 12 m. a 8:00 p.m.

Desde las 12 m. a 8:00 p.m. Sector 255.

En Los Olivos

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 199.

Áreas afectadas: Conjunto Residencial La Alameda I; Urb. Las Lomas de La Molina Vieja Mzs. P1, O1, D1, F1, G1, I1, J1, H1, N1, M1, K1, L1.

En Surquillo y Miraflores

Sector 38.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Zonas afectadas: Conjunto Residencial Dammert Muelle. Cuadrante: Av. General Recavarren, Av. Domingo Orué, Av. Paseo de la República, Ca. Las Palomas, Ca. Los Faisanes, Prolong. Los Faisanes, Prolong. Los Cuculíes.

Motivo del corte: Cambio de grifo contra incendio.

Respecto a Miraflores, la empresa reportó que la interrupción temporal será en la Urb. San Antonio. Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. República de Panamá, Av. Alfredo Benavides, desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. del viernes por ejecución de empalme.

El corte de agua programado por Sedapal para este viernes, 26 de septiembre, busca mejorar el servicio y la infraestructura, pero afectará temporalmente a varios distritos de Lima Metropolitana.