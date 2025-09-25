'El Monstruo': Prensa paraguaya descarta participación de PNP en captura de criminal peruano

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un día después de la captura del criminal peruano Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', la prensa paraguaya ha descartado que la Policía Nacional del Perú (PNP) haya participado en dicho operativo.

Prensa paraguaya descarta a PNP de captura de 'El Monstruo'

De acuerdo al medio ABC TV Paraguay tras la captura del criminal peruano, la noche del último miércoles 24 de septiembre, por efectivos policiales paraguayos, cuatro agentes policiales peruanos solicitaron a la Policía de Paraguay tomarse una foto con 'El Monstruo' ya capturado.

"De manera rápida llegaron cuatro agentes de la Policía de Perú incluso pidieron que por favor los dejaran participar de la conferencia en la que se iban a anunciar los detalles de la captura. La Policía de Paraguay les concedió la posibilidad de hacerse una foto con el detenido más nada porque generó mucha molestia, el hecho que los peruanos se atribuyeran el mérito, no colaboraron con absolutamente nada", expresó un periodista.

Además, en el programa periodístico se pronunciaron sobre el post de la PNP en su cuenta de 'X' en el que informan: "Hemos Hemos recibido a Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Actualmente se encuentra bajo custodia de nuestro equipo especial de la Dirincri y, en breve, será puesto a disposición de las autoridades nacionales".

"Mentira, abosolutamente mentira, absolutamente falso. Esta es una foto protocolar que se le permitió a los cuatro agentes peruanos que vemos a la izquierda del detenido. La Policía de Paraguay no le entregó a 'El Monstruo' a los policías peruanos, es mentira y la propia Policía del Perú (...) querían usar el caso de 'El Monstruo' como elemento político, según decían hoy periodistas peruanos", acotan.

Prisión preventiva para 'El Monstruo'

Además, ABC TV Paraguay, informó que el criminal compareció hoy por la mañana en el Palacio de Justicia de Asunción, en la que dos jueces decidieron que permanecerá en una cárcel de máxima seguridad.

"Lo hizo frente a los dos jueces que ordenaron su captura con fines de extradición. Primero ante el juez Francisco Acevedo, se hizo la audiencia identificatoria, él reconoció ser 'El Monstruo' y el juez decretó su prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, de Emoboscada", indica el informe periodístico.

En síntesis, la prensa paraguaya descartó que 'El Monstruo' haya sido entregado a la Policía Nacional del Perú (PNP). Así se informó en el medio ABC TV Paraguay, este jueves 25 de septiembre