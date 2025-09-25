Maple, Clutch y Zayu: FIFA presenta a las flamantes mascotas de la Copa Mundial 2026

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Internacional de Fútbol Asociacón (FIFA) presentó a las flamantes mascotas de la Copa Mundial 2026, quienes fueron creadas para dar vida a la riqueza natural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión.

¿Quiénes son las mascotas del Mundial 2026?

A 8 meses de que se dé inicio al Mundial 2026, la FIFA reveló la identidad de las mascotas para esta nueva edición del torneo más importante del fútbol, la cual será organizada por primera vez por tres países de manera conjunta: Estados Unidos, México y Canadá. Además, será el primero en la historia con 48 selecciones.

Luego de haberse creado la primera mascota de una justa mundialista en 1966 con el león World Cup Willie, esta idea ya se ha convertido en un simbolismo de cada Copa del Mundo siendo esta la número 16.

La primera mascota se llama Maple, que es un alce canadiense que funge como arquero que demuestra su destreza con grandes atajadas. La segunda es Clutch, un águila calva estadounidense la cual es una mediocampista con gran talento representando el mayor simbolismo para USA. Por último, se encuentra Zayu, que es un jaguar mexicano que se desempeña como delantero.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recurrió a sus redes sociales para anunciar a las mascotas oficiales del Mundial 2026. "El equipo del Mundial 26 sigue creciendo... ¡y se vuelve mucho más divertido! Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA", expresó en Instagram.

Primeras mascotas mundialistas interactivas

Cabe resaltar que, con el principal objetivo de conectar con las nuevas generaciones Maple, Clutch y Zayu se convertirán en las primeras mascotas oficiales de un torneo de FIFA que se incorporarán como personajes interactivas en Fifa Heroes, un nuevo título con licencia oficial del ente máximo del fútbol el cual saldrá el próximo año.

Este videojuego se suma al ecosistema en expansión de FIFAe, que se encuentra orientado a ofrecer experiencias digitales de futbol más atractivas, accesibles y adaptadas a distintos públicos.

Además, las personas podrán formar equipos con las mascotas oficiales de distintas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, grandes estrellas del futbol y personajes de series y películas populares.

En resumen, la FIFA presentó este jueves 25 de septiembre a Maple, Clutch y Zayu, como las nuevas mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026.