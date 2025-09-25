Gremios de transportistas sostendrán reunión con el ministro del Interior el siguiente lunes

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el bloqueo de vías importantes de San Juan de Lurigancho por parte de transportistas en protesta por los constantes ataques extorsivos, los gremios informaron que sostendrán una reunión con el ministro del Interior el siguiente lunes 29 de septiembre.

Calles fueron liberadas por transportistas

Los conductores de diversas empresas que se unieron en una caravana camino al Congreso para manifestarse en contra de los constantes ataques a unidades de transporte público liberaron las vías que venían bloqueando tras más de tres horas de protestas.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, anunció que los gremios de transporte lograron pactar una reunión con el Carlos Malaver, ministro del Interior, para tratar la problemática que atormenta a los conductores de transporte público.

"Por lo menos en estos momentos se van a retirar los vehículos, porque se han comprometido, brevemente, a darles seguridad. Esperemos que esto se lleve a cabo porque de lo contrario los conductores van a seguir en su protesta. El día lunes, probablemente en horas de la mañana se reúnan con el ministro del Interior para ver el problema con urgencia", informó.

Asimismo, expresó su esperanza en que esta nueva mesa de diálogo tenga efecto para darle una solución urgente a los conductores, a los transportistas.

Por otro lado, una cobradora que participaba de la protesta, manifestó su indignación por la gran cantidad de efectivos policiales que bloquearon su paso hacia el Congreso, pues no suelen ver policías en sus paraderos pese a los ataques.

"Ahora nos cierran el pase, nosotros hemos venido tranquilamente, no estamos haciendo disturbios ni nada, queremos una lucha por la vida porque nosotros somos padres de familia (...) y ¿Por qué no nos quieren escuchar?", dijo.

Transportistas bloquearon vías

Los transportistas de empresas como Las Flores y Huáscar que recientemente sufrieron atentados causando dos conductores heridos bloquearon la avenida 9 de Octubre en su camino hacia el Congreso.

La Policía Nacional interrumpió su recorrido por una de las principales entradas hacia el Cercado de Lima que va en dirección a Acho y a la avenida Abancay en donde permanecieron mostrando su indignación ante la falta de acción del Gobierno.

Paralelamente, buses de la empresa Santa Catalina bloquearon el paso en la avenida Próceres de la Independencia y la avenida Santa Rosa, dos de las calles más concurridas de San Juan de Lurigancho. Cabe señalar que, todas las empresas mencionadas han sido víctimas de ataques recientes y han dejado de brindar sus servicios en protesta.

En este sentido, Anitra anunció que se llevará a cabo una nueva reunión con el ministro del Interior este lunes 29 de septiembre a fin de hallar solución a los constantes atentados contra los conductores de las empresas de transporte público.