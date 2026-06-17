El Niño Costero: Fenómeno se intensifica en el país y la región más golpeada será Piura

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú enfrenta un panorama climático de alta complejidad. El Fenómeno de El Niño Costero ha alcanzado condiciones de intensidad fuerte y, según especialistas, se prolongará hasta el próximo año.

En paralelo, el Niño global que se desarrolla en el Pacífico central se proyecta hasta el verano de 2027, lo que significa que el país vivirá una coincidencia de eventos que incrementa los riesgos de manera significativa.

La advertencia de Cenepred

En diálogo con Exitosa, el vocero del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), José Luis Epiquién Rivera, explicó que las condiciones de un Niño fuerte ya están presentes y que las lluvias propias del verano se verán intensificadas por este fenómeno.

Señaló que las poblaciones más vulnerables se encuentran en la costa norte y centro, con énfasis en Piura, Lambayeque y La Libertad.

Epiquién subrayó que Piura sería la región más golpeada, con un nivel de riesgo muy alto. La afectación no se limitaría a inundaciones, sino que también se prevé la activación de quebradas, huaycos y deslizamientos.

El especialista advirtió que centros de salud, instituciones educativas y áreas agrícolas podrían sufrir daños severos, comprometiendo la seguridad y el bienestar de miles de personas.

Más allá de las lluvias

El impacto del Niño Costero no se reduce a precipitaciones intensas. La acumulación de agua en suelos saturados genera procesos de erosión y movimientos de masas que afectan directamente a la infraestructura y a la vida cotidiana.

La combinación de lluvias extremas y vulnerabilidad estructural incrementa la posibilidad de emergencias que requieren respuestas rápidas y coordinadas.

Coincidencia con el Niño global

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha confirmado que el Niño global se encuentra en proceso de consolidación en el Pacífico central y que podría prolongarse hasta 2027.

Esta coincidencia con el evento costero implica un calentamiento generalizado del océano, con anomalías térmicas que abarcan mayor extensión. El resultado será un escenario de lluvias más intensas, temperaturas por encima de lo normal y alteraciones en la pesca, con especies desplazándose hacia nuevas zonas.

El Niño Costero y el Niño global configuran una doble amenaza para el Perú. Mientras Cenepred alerta sobre la vulnerabilidad de la costa norte, con Piura como epicentro del riesgo, los pronósticos internacionales advierten que el fenómeno global se prolongará hasta 2027

La coincidencia de ambos eventos plantea un desafío enorme para la gestión de riesgos y la capacidad de respuesta institucional. La experiencia de fenómenos anteriores demuestra que la prevención y la preparación comunitaria son claves para enfrentar un escenario que, más que temporal, se perfila como prolongado y de gran impacto.