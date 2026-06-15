Trabajos de prevención contra El Niño requeriría de 800 millones de soles, indica César Candela

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, César Candela, advirtió que se necesitan alrededor de S/ 800 millones para ejecutar trabajos de prevención frente a un eventual impacto del fenómeno El Niño hasta diciembre de este año. No obstante, señaló que aún no existe claridad sobre cuánto de ese monto será cubierto mediante el crédito suplementario aprobado por el Ejecutivo.

Prevención ante El Niño requeriría S/ 800 millones hasta diciembre

En entrevista con Exitosa, Candela explicó que dicha estimación fue compartida por Hernán Yaipén, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), durante conversaciones sostenidas con representantes del sector.

"Nosotros hemos conversado en algún momento con el señor Hernán Yaipén y el nos manifestó lo que necesitaba para cubrir de acá a diciembre era más o menos 800 millones, no tenemos el detalle, pero entiendo que, lo que él esperaba que se destine para de acá a fin de año era más o menos esa suma. No sabemos exactamente cuánto está destinando el crédito suplementario", expresó.

¿Qué acciones se toman en cuenta con esta inversión de 800 millones de soles?

El representante gremial explicó que estos recursos permitirían continuar con diversas intervenciones orientadas a reducir los riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos, especialmente en zonas vulnerables del país.

Asimismo, Candela recordó que la Autoridad Nacional de Infraestructura fue creada para asumir los proyectos pendientes de la Reconstrucción con Cambios y, además, impulsar nuevas obras de gran magnitud. Según detalló, la entidad nació con el objetivo de ejecutar proyectos valorizados en más de S/ 200 millones, así como iniciativas de aproximadamente S/ 40 millones vinculadas a la protección ambiental.

No obstante, indicó que la ANIN también tuvo que hacerse cargo de compromisos heredados de la Reconstrucción con Cambios, especialmente aquellos relacionados con adendas pendientes en diversos contratos.

"La modalidad utilizada, que eran los contratos NEC vinculados a los gobiernos, permitía la continuidad de las obras y ampliar muchas más a pedido de las instituciones del Estado. Esto, a su vez, comprometía presupuesto", explicó.

En esa línea, señaló que, si bien la entidad inició sus funciones con un presupuesto cercano a los S/ 4 mil millones, también asumió obligaciones económicas derivadas de dichas adendas, lo que habría generado un déficit estimado en S/ 800 millones, hasta diciembre del año pasado.

Finalmente, con esta explicación a detalle, el representante de la institución, César Candela enfatizó en los trabajos de prevención contra El Niño. Por ello, consideró fundamental que el Gobierno precise cuánto del crédito suplementario será destinado a cubrir estas demandas y garantizar la continuidad de las obras prioritarias en beneficio de la población.