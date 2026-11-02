Fuertes lluvias golpean Piura y Tumbes: activación de quebradas e inundaciones generan preocupación

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las fuertes lluvias vienen afectando diversas localidades del norte del país, principalmente las regiones de Tumbes y Piura, donde las precipitaciones han provocado aniegos, inundaciones y la activación de quebradas. La situación genera preocupación entre los ciudadanos, quienes temen que las condiciones meteorológicas empeoren y ocasionen mayores daños en sus viviendas y vías de acceso.

Senamhi alertó sobre lluvias

De acuerdo con los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Tumbes concentra la mayor actividad de precipitaciones. Uno de los registros más significativos se produjo en Matapalo, donde las estaciones meteorológicas contabilizaron 58,5 milímetros de lluvia, una cantidad que corresponde a la categoría de día extremadamente lluvioso.

Las precipitaciones también alcanzaron el caserío de Higuerón, en el distrito de San Jacinto, así como la Plaza Mayor de Tumbes. Además, se reportó la activación de la quebrada Corralitos, en el distrito de Casitas, mientras que la provincia de Zarumilla soportó fuertes lluvias durante la noche, incrementando la preocupación de sus habitantes.

Uno de los escenarios más complicados se registró en el barrio Pampa Grande, donde varias calles quedaron cubiertas de agua. Los alrededores del Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) fueron uno de los puntos afectados. Las imágenes difundidas evidenciaron vías con acumulación de agua, dificultando el desplazamiento de peatones y vehículos.

A esta situación se suma la activación de seis quebradas en la provincia de Tumbes: Rica Playa, Higuerón, La Capitana, Vaquería, La Jardina y Corrales. Este escenario incrementa la preocupación por posibles inundaciones, especialmente en las zonas cercanas a los cauces y en las localidades que dependen de caminos rurales para comunicarse.

⚠️🌧️ El Aeropuerto de #Tumbes 🇵🇪 ha reportado un acumulado de 21.5 mm de agua en solo una hora (y sigue lloviendo), lo suficiente para transformar algunas vías o pistas en riachuelos.🌧️🌧️🌧️🌧️ Datos: CORPAC. 📹 Vídeos de nuestros seguidores. #clima #Perú #ElNiño https://t.co/4etWmBrXLX November 2, 2026

Piura también soportó fuertes lluvias

En tanto, las lluvias también afectan a Piura, donde el Senamhi incluyó ocho provincias en su aviso meteorológico de corto plazo. Para la costa interior se pronosticaron precipitaciones de moderada a extrema intensidad, mientras que en la sierra norte de esta región se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad.

Respecto a los siguientes días, el organismo meteorológico advirtió que las precipitaciones continuarían en el norte hasta el miércoles 4 de noviembre, aunque con menor intensidad. Asimismo, para el aviso comprendido entre el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre se contemplaron posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Mientras tanto, las familias afectadas permanecen preocupadas por las consecuencias de las lluvias y la posibilidad de que el agua alcance sus viviendas. Los residentes también cuestionasron la falta de medidas preventivas para proteger sus hogares y vías de acceso, pues las inundaciones dificultan sus actividades cotidianas y podrían agravar el aislamiento de algunas localidades.