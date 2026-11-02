Intensas lluvias en Tumbes y Piura seguirán hasta el 7 de noviembre, alerta Senamhi

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las lluvias intensas mantienen en alerta a Tumbes y Piura. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que ambas regiones registraron importantes acumulados durante las últimas 24 horas y advirtió que continuarán las precipitaciones con descargas eléctricas.

Según el reporte meteorológico difundido el 1 de noviembre, la estación Matapalo, ubicada en la provincia de Zarumilla, Tumbes, registró 58,5 milímetros de lluvia. Fue el mayor valor consignado y corresponde a un día extremadamente lluvioso. En tanto, la estación Ayabaca, en Piura, acumuló 21,7 milímetros, cifra calificada como muy lluviosa.

El organismo pronosticó precipitaciones desde la tarde del domingo 1 hasta las primeras horas del lunes 2 de noviembre. La población debe mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales, sobre todo en sectores expuestos a la acumulación de agua.

Tumbes podría superar los 80 milímetros

Para las siguientes 24 horas, el Senamhi prevé lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura, además de actividad eléctrica. En determinados sectores tumbesinos, los acumulados podrían superar los 80 milímetros; mientras que en localidades piuranas se estiman valores de entre 40 y 60 milímetros.

Estas cantidades no representan un acumulado uniforme para todos los distritos, pues la intensidad de las precipitaciones puede variar entre localidades. Por ello, resulta importante seguir los reportes actualizados del Senamhi.

El escenario requiere especial atención en quebradas, laderas y zonas vulnerables. Las lluvias intensas pueden incrementar el caudal de cursos de agua y generar condiciones para huaicos e inundaciones. El reporte advierte expresamente sobre el riesgo de activación de quebradas, deslizamientos e ingreso de agua en áreas expuestas.

🔎 ¡Infórmate y toma tus precauciones! #PerúResponde ante el fenómeno El Niño, mantente informado a través de las cuentas oficiales del SENAMHI. #SENAMHI #Lluvias #Tumbes #Piura #AvisoMeteorológico #Prevención (3/3) https://t.co/53PAXm8pWF — Senamhi (@Senamhiperu) November 2, 2026

Precipitaciones seguirían hasta el 7 de noviembre

El pronóstico extendido señala que las lluvias persistirán hasta el miércoles 4 de noviembre , aunque con menor intensidad. Sin embargo, entre el jueves 5 y el sábado 7 se espera un nuevo incremento de las precipitaciones en Tumbes y Piura.

Esta evolución mantiene la atención en el norte del país, donde los registros recientes y nuevos episodios elevan la preocupación por los impactos en zonas vulnerables. Las tormentas eléctricas también forman parte de las condiciones previstas.

Seguir los comunicados del Senamhi permitirá conocer cambios en la intensidad de las lluvias y las áreas comprometidas. La prevención y la atención a las alertas son importantes para reducir la exposición de las familias.

Tumbes y Piura afrontan jornadas de vigilancia por las precipitaciones previstas, con acumulados que podrían superar los 80 milímetros en sectores tumbesinos. Aunque se espera una disminución temporal hasta el 4 de noviembre, el nuevo repunte anunciado para los días siguientes obliga a no bajar la guardia durante esta semana.