'Al fondo hay sitio' cambia fecha de estreno: Inicia HOY, lunes 16 con la temporada 13

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

'Al fondo hay sitio' regresa a las pantallas de los hogares peruanos presentando su temporada 13 con el regreso de personajes como la 'Gladys' (Kukulí Morante) o Cayetana Bogani (Alessandra Denegri), entre otras novedades que prometen sorprender. El actor Sergio Galliani y parte del reparto anunciaron el adelanto del inicio de la serie y otras novedades.

'Al fondo hay sitio' adelanta inicio de programa

Si bien se indicó que el regreso estaba programado para el miércoles 18, 'Al fondo hay sitio' adelantó su fecha para el gran estreno de su nueva temporada para este lunes 16 de marzo, anuncio que toma por sorpresa a los seguidores de la serie.

Parte del reparto de la popular serie peruana compartieron el cambio de fecha a través de sus redes sociales, tal es el caso del popular 'Nachito' de las Casas, interpretado por el actor Sergio Galliani revelaron de la nueva fecha a pocos días del relanzamiento televisivo.

La serie contaría qué personaje disparó de manera inesperada contra 'Nachito' a vísperas de Navidad cuando este alistaba para dar una sorpresa especial para su hijo Oto (Sebastían Barreto) y fue atacado a manos de un desconocido al interior de su casa.

Se revelaron diversos posters de la serie transmitida por América Televisión en donde anuncian que la serie será emitida después del programa de competencias EEG. La serie asegura que esta nueva temporada trae a los personajes "más juntos y revueltos".

Revelan avance de la temporada 13

La serie presentó un avance de su temporada número 13 en donde los Gonzales y los Maldini enfrentan nuevos retos que quedaron pendientes. Así, se muestra que el disparo contra Miguel Ignacio contaría con, al menos, dos personajes sospechosos: Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) acusada de un grave asesinato dirigido por ella, y Leonardo Llanos (Marco Zunino) quien lo amenazó.

Además, Olinda Zapallal, personaje interpretado por Nidia Bermejo, increpa a Don Gilberto (Gustavo Bueno) de "confesar todo de una buena vez", revelación que traería una nueva revolución para el desarrollo del programa.

Este lunes 16 de marzo después de EEG, la temporada 13 de 'Al fondo hay sitio' regresa a las pantallas peruanas presentando un adelantó del inicio de la esperada serie.