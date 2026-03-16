Cusco: Sancionan a empresa de transportes por agresión a adulto mayor tras alza de pasajes

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Provincial del Cusco tomó medidas drásticas contra la empresa de transportes Expreso San Sebastián S.A. luego de la indignación ciudadana que generó un video viral. En las imágenes se observa cómo un adulto mayor es maltratado y retirado a la fuerza de un bus por cuestionar el cobro de S/ 1.50, una tarifa que ha generado rechazo en la ciudad.

Ante la gravedad de los hechos, la Gerencia de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial (TUMUNI) intervino de oficio para identificar a los responsables. La autoridad municipal confirmó que estas acciones violan el respeto a la dignidad del pasajero, resultando en una multa del 20% de una UIT para la empresa y la suspensión del vehículo por ocho días calendario.

@sebastian_yabar_1996 #noticiascusco #noticiasperu #transporte ♬ sonido original - Sebastian Yabar 🎙️Noticas📸📱 #indignante 😡 ¿ESTO ES JUSTO? ADULTO MAYOR ES BAJADO DE UN BUS EN CUSCO. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un adulto mayor es obligado a bajar de un bus luego de negarse a pagar el nuevo pasaje de S/1.50. El hecho habría ocurrido en una unidad de la empresa Expreso San Sebastián. En las imágenes se observa cómo el ciudadano es retirado del vehículo en medio de empujones, situación que generó indignación entre los pasajeros. Muchos usuarios piden que las autoridades revisen lo ocurrido y se garantice el respeto a los adultos mayores en el transporte público. #cusco

Castigo para el conductor y la empresa

El conductor de la unidad no quedó libre de responsabilidad, ya que fue inhabilitado por 30 días para prestar cualquier servicio de transporte público en la provincia. Según informaron las autoridades locales, el chofer incumplió con las normas de trato directo y preferencial que establece la Ordenanza Municipal N° 033-MPC para las personas vulnerables.

La sanción busca sentar un precedente ante el abuso de autoridad cometido por los transportistas, quienes intentan imponer tarifas de forma arbitraria. "No permitiremos actos de violencia ni cobros indebidos que afecten a nuestra población", señalaron voceros de la municipalidad al reafirmar su compromiso con la fiscalización del transporte urbano.

Este incidente ha puesto nuevamente en debate el respeto al medio pasaje y tarifas diferenciadas para adultos mayores y estudiantes en Cusco. La ley protege a estos grupos de cualquier tipo de discriminación o cobro excesivo, obligando a las empresas a mantener un trato cordial y respetar los montos establecidos por la normativa vigente.

Denuncia ciudadana y derechos

Finalmente, la comuna cusqueña instó a los usuarios a seguir utilizando las redes sociales y canales oficiales para reportar cualquier maltrato en el transporte. La participación ciudadana fue clave en este caso, permitiendo que la justicia administrativa actuara rápidamente contra los agresores del pasajero que solo exigía un cobro justo.

Las autoridades recordaron que las empresas de transporte tienen el deber de capacitar a su personal en atención al cliente. "El ciudadano tiene el derecho de denunciar cualquier exceso", indicaron desde la Gerencia de Tránsito, resaltando que la vigilancia será constante para evitar que se repitan actos de humillación contra los ancianos en las rutas locales.