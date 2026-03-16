Cofopri y Municipalidad de Santa Rosa inician proceso de formalización para más de 4 mil propiedades

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de familias del distrito de Santa Rosa podrían acceder a la seguridad jurídica de sus viviendas tras la firma de un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y la municipalidad distrital.

El acuerdo fue suscrito por el director ejecutivo de Cofopri, Carlos Reátegui Sánchez, y el alcalde George Robles Soto, con el objetivo de iniciar el diagnóstico técnico-legal de 12 posesiones informales que en conjunto comprenden 4,557 lotes.

Este primer paso permitirá determinar si los predios cumplen con las condiciones necesarias para iniciar el proceso de saneamiento físico-legal, etapa previa a la titulación.

"El proceso ya se puso en marcha. Hemos iniciado las labores técnicas en coordinación con la municipalidad para evaluar cada caso y avanzar hacia la formalización", señaló el director ejecutivo de Cofopri.

Sin embargo, la autoridad advirtió que el avance hacia una titulación masiva también dependerá del compromiso de los propios vecinos y de las autoridades locales.

Cofopri y Municipalidad de Santa Rosa firmaron convenio para la formalización de viviendas.

"La titulación masiva requiere el trabajo conjunto de todos. La población y las autoridades locales deben involucrarse activamente, especialmente en los sectores que presentan alguna situación de riesgo, para poder corregir esas condiciones y permitir que el proceso de formalización continúe", precisó.

Trabajo técnico hasta 2026

De acuerdo con el plan de trabajo, vigente hasta diciembre de 2026, Cofopri realizará inspecciones de campo, evaluación técnica de las posesiones y elaboración de informes especializados que determinarán la viabilidad de formalizar los predios.

Por su parte, la Municipalidad de Santa Rosa será responsable de proporcionar información sobre los predios, contratar al equipo técnico y asumir los costos logísticos necesarios para el desarrollo del diagnóstico.

Con esta alianza, Cofopri y la municipalidad buscan impulsar la formalización predial en el distrito, brindar seguridad jurídica a las familias y generar condiciones para el desarrollo económico y social de los sectores que por años esperan la regularización de sus viviendas.

De esta manera, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) firmó un convenio con la Municipalidad de Santa Rosa para iniciar el proceso de formalización de más de 4 mil propiedades. Si todo avanza de la mejor manera, las familias que viven en estas propiedades podrán acceder al ansiado título de propieda.