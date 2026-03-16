Ventanilla: Madre de familia fue atacada por segunda vez en el asentamiento humano Pachacútec

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia vuelve a flagelar a la población capitalina. Esta vez en el asentamiento humano Pachacútec, en Ventanilla, una madre de familia, que se desempeña como transportista, fue atacada por segunda vez, en menos de cuatro meses.

Atacan por segunda vez a madre de familia en Ventanilla

Una joven madre de familia, de 24 años, trabajadora de transporte, ha sido blanco de un reciente y feroz atentado que se registró cerca a su vivienda ubicada en la zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.

Cabe indicar que, esta es la segunda vez que, la mujer identificada como Victoria Saravia Villa, es víctima de este tipo de hecho delictivo contra su integridad, en menos de cuatro meses.

En tal sentido, dos sujetos desconocidos que se encontraban a bordo de una motocicleta sorprendieron a la víctima y sin mediar palabra abrieron fuego a quemarropa en su contra y acto seguido huyeron con rumbo a Santa Rosa, distrito aledaño.

Agentes del Grupo Especial de Serenazgo de Ventanilla se apersonaron hasta el lugar de los hechos tras escuchar el ruido generado por los disparos. Ellos socorrieron a la mujer, quien presentaba graves heridas. Según la Policía Nacional del Perú (PNP) los agentes municipales la trasladaron de emergencia al hospital del distrito.

Madre de familia fue trasladada a hospital de Ventanilla

Madre de familia fue sometida a cirugía de urgencia

De acuerdo a información recopilada por América Noticias, la madre de familia agraviada fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia en el centro médico de Ventanilla con el objetivo de poder estabilizarla y poder salvarle la vida, de acuerdo a lo manifestado por su hermana.

Como se mencioanaba anteriormente la mujer de 24 años se desempaña en el rubro del transporte para solventar los gastos de su menor hijo. Por su parte, los residentes de Pachacútec levantaron su voz de protesta y se mostraron totalmente consternados por el hecho e indicaron que a la mujer se le conocer por su trabajo diario como transportista.

En tanto, fuentes oficiales indicaron que el estado de la paciente es reservado debido a las lesiones que recibió producto del ataque. En tanto, la Policía ya tomó el caso para identificar a los responsables, al ser atacada anteriormente las autoridades están centrando las pesquisas en verificar si se trataría de un ataque persistente.

Un nuevo caso de ataque se ha registrado en el distrito de Ventanilla, precisamente en el asentamiento humano Pachacútec, en donde una joven madre de familia de 24 años fue víctima, por segunda vez, de un ataque armado en su contra en menos de cuatro meses.