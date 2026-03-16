Buscan a joven estudiante de 20 años que fue a pescar y terminó siendo arrastrado por el río Llapay

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven de 20 años identificado como Jean Pieer Tapia Misayauri desapareció tras ser arrastrado por las aguas del río Llapay, en el distrito de Laraos, provincia de Yauyos. El hecho ocurrió cuando el joven se encontraba pescando junto a tres amigos en esta zona de la región Lima.

Incidente surgió en medio de un viaje con amigos

Según el testimonio de sus familiares, el joven había pedido permiso a su madre para realizar el viaje y aprovechar el paseo antes de regresar a Lima, donde tenía previsto retomar sus estudios de ingeniería de sistemas en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Sin embargo, durante la actividad de pesca perdió el equilibrio entre las rocas y cayó al río.

La fuerte corriente del caudal lo arrastró rápidamente y desde entonces no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero. Sus acompañantes alertaron de inmediato a los pobladores de la zona, quienes iniciaron las primeras labores de búsqueda.

Familiares del joven han solicitado apoyo de las autoridades y equipos especializados para intensificar las labores de rescate, incluyendo drones y buzos que permitan ubicarlo en el río. Hasta el momento solo se ha encontrado su mochila cerca del lugar del accidente.

Buscan a joven de 20 años que fue arrastrado por el río Llapay

Clima complica rescate

Momentos de angustia viven los familiares de Jean Pieer, quienes son residentes de Marcatuna, en el distrito de Huachac, provincia de Chupaca (Junín), la familia ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades locales.

Paralelamente, los familiares se han organizado junto con pobladores del anexo y de los distritos cercanos, como Alis y Vitis, para coordinar la búsqueda en la zona. La policía local colabora, pero la accesibilidad del lugar, sumada a la falta de señal y a las lluvias, dificultan la operación.

La desaparición ha generado profunda preocupación entre sus familiares, quienes mantienen la esperanza de encontrarlo con vida.

Características físicas del desaparecido

Edad: 20 años,

20 años, Estatura: Aproximadamente 1.73 metros

Aproximadamente 1.73 metros Contextura: Delgada

Delgada Nariz: Recta

Recta Cabello: Castaño oscuro

Castaño oscuro Ojos: Castaños oscuros

Castaños oscuros Tez: Mestiza

Buscan a joven de 20 años que fue arrastrado por el río Llapay

Asimismo, se precisa que, Jean Pieer Tapia tiene una cicatriz pequeña en el pómulo derecho. Fue visto por última vez el 12 de marzo a las 8am aproximadamente, vestía una casaca azul, buzo plomo y zapatillas blancas.

Quienes puedan brindar datos sobre su ubicación pueden comunicarse al número 931 934 625. La familia continúa coordinando la búsqueda y pide difusión amplia para aumentar las posibilidades de hallarlo con vida.