Premier Miralles durante inauguración del Año Escolar 2026: "Seremos firmes ante cualquier amenaza a nuestros estudiantes"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La premier Denisse Miralles participó de la ceremonia de inauguración del Año Escolar 2026, en el colegio Javier Pérez de Cuellar. Durante su discurso, precisó que desde el Ejecutivo se están fortaleciendo trabajos para garantizar la seguridad de los estudiantes; ello en el marco de la ola de violencia que se vive en el país.

Ante ola de inseguridad ciudadana

Durante la actividad oficial, llevada a cabo en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), la presidenta del Consejo de Ministros indicó que el trabajo se realiza en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), gobiernos regionales y locales, así como con brigadas respectivas. Esto en todo el Perú.

"Educar también significa proteger, el Estado viene fortaleciendo de manera articulada con la Policía Nacional, las brigadas de protección escolar y los gobiernos regionales y locales para garantizar entornos seguros. Seremos firmes ante cualquier amenaza a nuestros estudiantes", dijo ante la prensa, este lunes 16 de marzo.

Según la premier, desde el Ejecutivo, se establecerán medidas drásticas y firmes ante cualquier situación que represente una amenaza para los escolares que día a día asistirán a sus escuelas para recibir la educación correspondiente.

Cabe mencionar que, estas declaraciones se realizan en el marco de una situación de alta inseguridad ciudadana, en donde en muchos casos, las extorsiones y el sicariato atentan contra el transporte urbano que, ahora será el medio en donde los escolares se trasladarán hacia sus centros educativos.

Sobre presupuesto otorgado al sector Educación

Miralles recordó que para este 2026, se ha asignado al sector educación un presupuesto de S/ 17 mil millones con la finalidad de priorizar la educación y colocarla como "centro de la acción del Estado". Asimismo, precisó que el Gobierno destinó S/ 295 millones para el mantenimiento de la infraestructura de colegios para más de los 53 mil de dichos centros educativos.

"Además, se ha entregado el material educativo en las 26 direcciones regionales, 125 UGEL y 25 colegios de alto rendimiento en el país (...) Desde el Gobierno reconocemos que los docentes son el principal soporte del sistema educativo, contamos con más de 272 mil docentes nombrados y este año el Ministerio de Educación ha contratado a más de 130 mil maestros y 9 mil auxiliares", detalló Miralles.

Es así como, la presidenta del Consejo de Ministros brindó detalles sobre las acciones realizadas por el Gobierno hacia el sector Educación. De tal modo, dio por iniciado, oficialmente, el Año Escolar 2026.