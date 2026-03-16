¡La Tunantada llega a Barranco con un espectáculo único!

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La tradición, la música y el orgullo de los Andes del sur se darán cita en Lima con el esperado espectáculo "Titanes de la Tunantada", un evento que promete hacer vibrar al público con lo mejor de esta emblemática expresión cultural. La cita será el domingo 26 de abril desde la 1:00 p.m. en Bianca de Barranco. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket. Será un domingo especial donde las familias podrán disfrutar de una jornada llena de música y tradición, junto a los mejores exponentes de la tunantada, y además apreciar en escena a todo el elenco artístico que dará vida a este gran espectáculo.

Dos referentes de la Tunantada en el escenario

El show estará encabezado por Gustavo Ratto, reconocido como "El arriero de la Tunantada", y Marco Antonio Moreno, "El poeta de la canción", dos grandes exponentes que llevarán al escenario un espectáculo musical en vivo cargado de identidad, sentimiento y energía.

"Titanes de la Tunantada" ofrecerá un almuerzo show para toda la familia, con presentaciones de danzantes típicos, banda en vivo y artistas invitados sorpresa, en un ambiente festivo que celebrará lo mejor de la tunantada y la música de los Andes del sur del Perú. Además, los asistentes podrán participar en sorteos y ganar atractivos premios durante el evento.

El espectáculo busca acercar esta tradicional manifestación cultural al público limeño, ofreciendo una experiencia completa que combina gastronomía, música y danza en un solo escenario.

De esta manera, "Titanes de la Tunantada" se perfila como una oportunidad única para que el público de Lima disfrute una de las expresiones culturales más representativas de los Andes del Perú.