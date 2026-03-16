Más de 21 mil policías resguardaron colegios ante inicio de Año Escolar 2026, anunció ministro del Interior

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, participó en la ceremonia de inauguración del Año Escolar 2026. Durante su discurso, la autoridad indicó que se desplegaron más de 21 mil efectivos policiales para resguardar la seguridad de estudiantes y docentes en colegios de todo el país.

Vigilancia ante ola de inseguridad

Durante la actividad oficial, llevada a cabo este lunes 16 de marzo, en la Institución Educativa Callao, ubicada en la Provincia Constitucional del Callao, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) ratificó el compromiso de parte del Estado en mantener a buen recaudo el bienestar de la comunidad educativa.

Es así que, hizo llegar el saludo del presidente de la República, José María Balcázar, quien no participó de esta actividad. Además, resaltó la puesta en operatividad de más de 21 mil agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en todo el país para reforzar la vigilancia en los centros educativos.

"A nivel nacional hemos desplegado más de 21 mil efectivos policiales para resguardar los ingresos y salidas de los colegios. Solo en Lima y Callao se han movilizado cerca de 4700 efectivos", dijo ante la prensa, este lunes.

Cabe mencionar que, este anuncio se realizó en el marco de un incremento de la inseguridad ciudadana no solo en la capital limeña. En los últimos días se han reportado diversos ataques armados contra buses de empresas de transporte público; en muchos casos los conductores han perdido la vida.

Esto significa un grave peligro para los estudiantes que, en muchos casos, usan dichos buses para trasladarse a sus colegios o regresar a casa, por lo que se espera que se intensifiquen las medidas para resguardar la seguridad de los menores.

📚 El Buen Inicio del Año Escolar 2026 en la I. E. Callao contó con la participación del ministro Hugo Begazo, acto que reafirma el compromiso del Gobierno con la educación, el bienestar y la seguridad de todos los alumnos, docentes y comunidad educativa.#UnidosAprendemosMejor pic.twitter.com/ZnfTBWeTvo — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 16, 2026

Mensaje para los escolares

Cabe mencionar que, en otro momento, el ministro resaltó que el conocimiento es la principal herramienta de los escolares para lograr el éxito; por ello les pidió estudiar con "dedicación, esfuerzo y perseverancia". Además, los exhortó a practicar valores fundamentales para su formación como ciudadanos.

"El Gobierno, a través del Minedu, tiene el compromiso de brindar las condiciones y facilidades para que el sistema educativo continué fortaleciendo la formación de los escolares del Callao", precisó Begazo.

Es así como, efectivos policiales fueron desplegados en todo el país con la finalidad de resguardar el bienestar y seguridad de los escolares que, este 16 de marzo, dieron inicio al Año Escolar 2026.