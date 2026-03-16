Napoleón Becerra falleció en accidente de tránsito: Heridos serán trasladados por vía área a Lima

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud informó que las personas que resultaron heridas durante el accidente de tránsito que terminó con la vida del candidato presidencial Napoleón Becerra en Ayacucho, serán trasladados por vía aérea hasta Lima para su atención.

Hacen caso a pedido

Como se recuerda, el último domingo 15 de marzo se registró un grave accidente a la altura de la zona de Rumichaca en Ayacucho en el kilómetro 183 de la vía Los Libertadores, cuando el postulante al sillón presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores se dirigía junto a una comitiva a dicha región como parte de su campaña.

Como resultado del siniestro, según informó el Minsa, cinco personas resultaron heridas, una fue dada de alta, mientras que dos fueron hospitalizados y atendidos por personal de EsSalud —S. A. P. C. y M. H. LL.—, mientras que otros dos fueron atendidos por miembros del Seguro Integral de Salud. Los pacientes del SIS presentan un diagnóstico de policontusiones y continúan siendo evaluados ya tendidos por el personal médico.

En diálogo con Exitosa, Emily Silva, candidata a diputada del PTE, confirmó el fallecimiento del candidato y dio a conocer que cuatro personas habían resultado heridas como parte del accidente.

"Por favor ayúdenos para decirle a nuestra autoridades que los evacúen a Lima a nuestros compañeros. Él iba con una comitiva, solicito al Gobierno que tome cartas en el asunto y evacue a nuestros compañeros a Lima para que reciban atención. Con un espíritu de solidaridad por favor", exhortó.

Traslado de pacientes

A través de un nuevo comunicado el Minsa informó que un grupo de médicos del SAMU, con ayuda del Ejército peruano, viajaron hasta Ayacucho para realizar el traslado aéreo de las personas heridas hacia diversos hospitales de Lima para que reciban atención especializada.

"De acuerdo con la referencia médica, dos pacientes serán trasladados al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa y otros dos al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde recibirán atención especializada", informaron.

Ante el accidente vial ocurrido en Huaytará, el Ministerio de Salud, a través de SAMU y con el apoyo del @EjercitoPeru, se dirige a la zona para realizar el traslado aéreo de las personas heridas hacia Lima, a fin de garantizar que reciban atención oportuna.



De acuerdo con la... pic.twitter.com/kSu2RlEU6a — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 16, 2026

Además, cabe señalar que un avión del Ejército también ayudará a trasladar los restos del candidato fallecido hacia la capital, donde le realizarán su velatorio y posteriormente será trasladado a Cajamarca, donde le darán cristiana sepultura.

Es por ello que el Minsa informó que trasladará a los heridos del accidente que resultó en el fallecimiento de Napoleón Becerra.