Elecciones 2026: ONPE dará facilidades a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para que puedan votar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), confirmó que brindará facilidades a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) al momento que les toque sufragar, durante el desarrollo de las próximas elecciones generales del 12 de abril del 2026.

Es importante precisar que, a través de la promulgación de la Ley N.º 32166, publicada en noviembre del 2024, los ministerios del Interior y de Defensa deberán remitir al organismo electoral la lista de su personal que será destacado para brindar protección en los locales de votación, a fin de que puedan acceder al "voto rápido" en las mesas de sufragio.

Garantizan derecho al voto de las fuerzas del orden

El día de las elecciones generales, los miembros en actividad de las FF. AA. y de la PNP - debidamente uniformados e identificados - podrán sufragar en los locales de votación cercanos al lugar donde estén realizando sus funciones y no en el distrito que les correspondería de acuerdo al domicilio que figura en su documento nacional de identidad. Para ello, ha establecido las siguientes consideraciones:

Cédula de votación : La ley N.º 32166, señala que los miembros de las fuerzas del orden solo podrán emitir su voto en las elecciones de carácter nacional; es decir, por una fórmula presidencial, senadores de distrito único y representantes ante el Parlamento Andino. No podrán elegir autoridades para las circunscripciones regionales donde se encuentren , pues su permanencia ahí es temporal .

Voto rápido : En el día de los comicios, los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú -debidamente uniformados e identificados- tendrán derecho al "voto rápido" en las mesas de sufragio. Esta es una facilidad adicional que también se brinda a personal de salud , bomberos y otros grupos de electores .

: En el día de los comicios, los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú -debidamente uniformados e identificados- tendrán derecho al "voto rápido" en las mesas de sufragio. Esta es una adicional que también se brinda a , y . Voto digital: En caso de que se implemente el proyecto de voto digital, los efectivos destacados podrán utilizarlo sin tener que desplazarse, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos y se hayan registrado previamente.

¿Cómo realizar la elección de tu local de votación?

De acuerdo con lo informado por el órgano electoral, desde el 23 de noviembre, más de un millón y medio de peruanos han elegido su local de votación. Dicha herramienta estará abierta hasta el 14 de diciembre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de tres idiomas: español, quechua y aimara.

Es importante señalar que, si una persona presenta algún tipo de discapacidad, lo puede consignar en el aplicativo, a fin de que se le brinde atención preferente en el local de votación asignado. En ese sentido, la selección de locales se puede realizar de las siguientes dos maneras:

Vía versión web para computadoras de escritorio: el método de verificación de la identidad del usuario se realizará respondiendo tres preguntas personales. Vía versión web móvil: para verificar tu identidad debes escoger una de las dos modalidades: respondiendo tres preguntas personales y tomando una foto de tu DNI o mediante reconocimiento facial.

Tras verificar la identidad, los ciudadanos deberán colocar su correo electrónico, número de celular, así como los datos de su ubigeo (departamento, provincia y distrito) consignados en su DNI hasta el día de cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025). Asimismo, el elector recibirá un correo electrónico con un mensaje de la ONPE para confirmar la dirección de correo.

Luego de la confirmación, la persona podrá hacer la elección de sus tres locales de votación de acuerdo al orden de su preferencia. Después de elegir los tres locales, el sistema le preguntará al ciudadano si ya culminó con su selección. Seguidamente aparecerá un mensaje para que el usuario guarde sus opciones o pueda regresar y hacer modificaciones. Al culminar, el usuario recibirá un correo con información sobre los tres lugares seleccionados.

Es importante precisar que, tras el primer registro, los ciudadanos tendrán tres intentos adicionales para modificar su elección. En marzo de 2026, el elector podrá conocer el lugar que se le asignará para la jornada electoral.