Presidente Balcázar anuncia reanudación de operaciones en aeropuerto de Jaén para el 23 de abril

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que el aeropuerto de Jaén, en Cajamarca, reanudará sus operaciones el próximo jueves 23 de abril. Desde el colegio San Luis Gonzaga "Fe y Alegría 22", el mandatario ratificó el compromiso de su Gobierno en atender las demandas de los pobladores.

Priorizarán trabajos en aeropuerto

Durante su discurso en la mesa de alto nivel con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil de Cajamarca, el jefe de Estado realizó una serie de anuncios, entre ellos indicó que se priorizará el mejoramiento y ampliación del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry.

"Aquí tenemos que darle la inmediata solución, el día 23 de abril reanudará la operatividad del aeropuerto (de Jaén) y los vuelos se reiniciarán (...)", dijo ante la prensa, el último sábado 14 de marzo.

Es así que, la fecha en que estas operaciones serán retomadas, fue estimada para el 23 de abril; ello luego de que, en febrero del presente año, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) suspendió los vuelos de dicho aeropuerto para realizar mantenimiento en la pista de aterrizaje, la calle de rodaje y la plataforma de aeronaves.

Según el presidente, los vuelos se reiniciarán y así se podrá restablecer el flujo de visitas a dicha zona y movilidad de la propia población. Además, en la mesa de trabajo, escuchó a las autoridades regionales y locales sobre los principales problemas que los aquejan.

¡Diálogo y compromiso por el desarrollo de Cajamarca! 🤝🇵🇪

El presidente de la república, José María Balcázar, junto a ministros de Estado, lideró una mesa de alto nivel con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil de Cajamarca en el colegio San Luis Gonzaga "Fe... pic.twitter.com/Y02lu0pS29 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 15, 2026

MTC brindó detalles sobre anuncio

Cabe mencionar que, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, brindó más detalles sobre dicho anuncio. Al respecto, precisó que se hará una rehabilitación central para que los aviones puedan aterrizar sin problema alguno; los trabajos se iniciaron el 9 de marzo y se terminarán el 23 de abril.

En torno a la modernización y ampliación, el titular del MTC precisó que, en una primera etapa, existirá una inversión de 200 millones de soles de un total de 320 millones de soles. Los trabajos constarán de

"Respecto de la modernización y ampliación del aeropuerto como tal también es una buena noticia, el presidente Balcázar ha anunciado que los estudios técnicos estarán siendo terminados en abril para poder ser convocados en mayo y antes que se termine su gestión puedan empezar la primera etapa de actividades (...)", detalló Prieto.

En conclusión, se reanudarán las operaciones en el aeropuerto de Jaén. Además, se priorizará la modernización y ampliación de dicho lugar para beneficio de los pobladores.