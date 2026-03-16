José Antonio Kast, presidente de Chile, llegó a Arica para supervisar construcción de muro en frontera con Perú

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde que asumió el cargo de presidente de Chile, José Antonio Kast puso en marcha su tan anunciado Plan Muro Fronterizo el cual busca frenar la migración ilegal que se dio en dicho país desde hace varios meses. Por ello, el mandatario viajó este lunes 16 de marzo hasta la ciudad de Arica para supervisar personalmente la construcción del mencionado muro.

José Antonio Kast llegó a Arica para supervisar construcción de muro

Junto al Comité de Ministros de Seguridad, el jefe de Estado chileno llegó hasta la base militar "Solo de Zaldivar" donde se dirigió a un importante grupo de funcionarios. Al igual que en su campaña política, Kast dejó en claro que el crimen organizado y narcotráfico avanzó a pasos agigantados en los últimos años a raíz de la llegada masiva de extranjeros.

"El narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no reconocen fronteras. Ha habido un trabajo muy destacado del Ministerio Público para frenar el abuso a los menores de edad. Han hecho ellos, con sus recursos, una avanzada también en el paso fronterizo, donde a requerimiento de las policías fueron interceptando organizaciones criminales que usaban a menores de edad como una especie de pasaporte para ingresar acá, porque no tienen límites. El crimen organizado no tiene ningún límite", indicó.

🔴🔵⚫️#Último #Internacional | El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó a Arica para supervisar los trabajos del plan "Escudo Fronterizo". El mandatario inspeccionó las labores de excavación de zanjas en la frontera con Perú. pic.twitter.com/wG7i8oIMTr — Gaceta Perú TV (@GacetaPeruTv) March 16, 2026

Recuperarán la seguridad de la nación

Seguidamente, José Antonio Kast volvió a dejar en claro que su intención es recuperar la seguridad del Chile con este ajuste en las fronteras de todo su territorio. Incluso aseguró que utilizará todos los recursos que le otorgue el Estado para poder conseguirlo.

"Este flagelo no solamente afecta a nuestra Nación, sino que es algo que trasciende las fronteras y en esto tenemos que estar unidos. Nos han señalado que, aplicando medidas aquí estrictas, claramente los delincuentes buscan otras entradas a nuestro país. Les queremos advertir que Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza de la ley, para que no tengan dudas de que esto va a cambiar y que vamos a recuperar la seguridad en nuestra Nación", añadió.

Es importante precisar que el canciller Hugo de Zela anunció días atrás que el gobierno peruano y chileno trabajarán de la mano para controlar la migración que podría complicarse en el Perú por las medidas optadas por su vecino país.

De esta manera, José Antonio Kast, presidente de Chile, arribó a la ciudad de Arica para supervisar la puesta en marcha del denominado Plan Muro Fronterizo.