Aprueban BONO mensual vitalicio de S/1130: ¿Quiénes serán los beneficiarios y cuáles son los requisitos?

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Pleno del Congreso de la República dio luz verde al bono vitalicio de S/1130 mensuales para veteranos de un determinado sector. Conoce quiénes se verán beneficiados con la aprobación de la iniciativa que se sustenta en el Proyecto de Ley 3385/2022-CR.

Bono vitalicio de S/1130: ¿Quiénes recibirán ese monto?

Una nueva bonificación se dará a un determinado sector en el país. El Parlamento aprobó el dictamen que entrega un bono mensual de S/1130 a los denominados "veteranos de la pacificación nacional" , es decir, a miembros de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que participaron en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia durante las décadas 1980 y 2000.

De acuerdo al dictamen que cuenta con luz verde por el Pleno, se sustenta en el Proyecto de Ley N.° 3385/2022-CR y obtuvo 86 votos a favor y 5 abstenciones. Además, fue exonerado de segunda votación.

La iniciativa también establece que esta bonificación económica excepcional es producto de un reconocimiento intuito personal, por lo que es vitalicia e intransferible a sus derechohabientes. El objetivo de este bono es "salvaguardar y procurar la calidad de vida a los licenciados veteranos de la pacificación nacional acreditados y reconocidos por el Comando Conjunto de las FF. AA. de conformidad con la Ley 30826, Ley del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional".

Bonificación económica excepcional a los licenciados veteranos de la pacificación nacional.

Dan luz verde: Requisitos del bono para veteranos

Durante la sustentación del texto sustitutorio, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes, explicó que la norma dispone el bono de S/1130 mensuales, el cual será otorgado de manera progresiva, priorizando a los veteranos de mayor edad y a aquellos que presenten discapacidad permanente.

Asimismo, para mayor entendimiento, el dictamen especifica algunos requisitos que se deben cumplir para acceder a esa suma de dinero. Entre los principales se encuentran:

No figurar en el registro de deudores alimentarios ni contar con antecedentes policiales, penales o judiciales.

policiales, penales o judiciales. Haber realizado servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000.

entre 1980 y 2000. Acreditar su participación en acciones de pacificación durante su servicio militar, validadas por la institución armada correspondiente.

Haber servido de forma consecutiva por 12 como mínimo y hasta 24 meses.

por 12 como mínimo y hasta 24 meses. Haber terminado el servicio militar obligatorio en el Ejército peruano como recluta o soldado o cabo o sargento 1ro o sargento 2do. Haber terminado el servicio militar obligatorio en la Marina de Guerra como grumete o marinero, o cabo 1ro. o cabo 2do.

Haber terminado el servicio militar obligatorio en la Fuerza Aérea como aviador o cabo o sargento 1ro. o sargento 2do.

Cronograma de pago del bono

Dicha bonificación inicial se otorga de forma progresiva de acuerdo con el siguiente cuadro de priorización:

Grupo 1: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 60 en adelante y aquellos con discapacidad permanente.

Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 60 en adelante y aquellos con Grupo 2: Licenciados de veteranos de la pacificación nacional, mayores de 55 hasta los 59 años.

Grupo 3: Licenciados veteranos de la pacificación nacional, mayores de 50 hasta los 54 años.

Grupo 4: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 45 hasta los 49 años.

Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 45 hasta los 49 años. Grupo 5: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 40 hasta los 44 años.

Asimismo, se dispone que los licenciados veteranos podrán presentar su solicitud para acceder a la bonificación hasta el 31 de julio de 2027, mientras que el proceso de registro y programación presupuestal se realizará a través del AIRHSP. Tras su aprobación, la autógrafa de la ley será enviada al Poder Ejecutivo para su evaluación y el jefe de Estado deberá promulgarla o formular observaciones antes de que entre en vigencia.

Es así como el Congreso aprobó otorgar un bono mensual vitalicio de S/1130 a los veteranos de la pacificación nacional, llegando a alcanzar a 8997 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía que participaron en la lucha contra el terrorismo en las décadas de 1980 y 2000.