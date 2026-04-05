Elecciones 2026: 56 000 agentes policiales brindarán seguridad en todo el Perú en los comicios del 12 de abril

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A una semana de celebrarse las elecciones generales 2026, desde la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmaron que serán 56 000 los agentes que se encargarán de dar cumplimiento del Plan de Seguridad que se desarrollará en todo el país, este domingo 12 de abril.

El comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola Delgado, brindó detalles sobre el rol de su institución en la jornada democrática que empezará a elegir a las nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años. En ese sentido, reveló que, tras una serie de coordinaciones con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), serán 12 000 los locales de votación a los que brindarán resguardo de inicio a fin.

Total del material electoral será entregado esta semana

La máxima autoridad policial remarcó, que desde hace un mes y medio vienen brindando seguridad permanente durante las 24 horas del día a los candidatos presidenciales. Sobre la realización de los comicios, adelantó que el trasladado del material electoral terminará de concretarse esta semana.

En esa misma línea, indicó que como parte final del operativo predispuesto, habrá una revisión exhaustiva con canes de todos los locales, a fin de detectar alguna situación irregular que pueda poner en riesgo la jornada que empezará a las 7:00 a. m. en todo el país.

Tras verificar que todo esté en condiciones, Arriola Delgado manifestó que será el turno de la ciudadanía, el hacer que su derecho al sufragio se desarrolle sin contratiempos, respetando, además, las opciones de quienes acudan a la misma urna. Precisamente sobre la votación que deberán ejercer los efectivos policiales, indicó que serán distribuidos en dos bloques para que puedan cumplir con su obligación que le manda la ley.

"Son 56 000 policías a nivel nacional. Ellos tienen responsabilidades como todos nosotros en diferentes lugares. Estamos garantizando que ellos también puedan votar. El servicio se partirá en dos al mediodía; o sea, el efectivo que está de servicio hasta las 12.00 m., sale de ahí y tiene cuatro horas para ir a votar. Y, los que entran a las 12 m. tienen desde las 8:00 a. m. para ir a votar", explicó.

Restricciones electorales empiezan desde el lunes 6 de abril

De acuerdo con lo señalado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hasta las 11:59 p. m. día de hoy, domingo 5 de abril, está permitido que se difundan encuestas de opinión a través de medios de comunicación. De hacer caso omiso, desde las 00.00 horas del lunes 6, las multas oscilan entre los S/ 55 000 y S/ 550 000, según el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Asimismo, a partir de la medianoche del viernes 10 de abril se restringen las reuniones y manifestaciones políticas. Del mismo modo, a la misma hora del sábado 11, queda suspendida toda clase de propaganda política.

Con respecto a la 'ley seca', tendrá vigencia a nivel nacional desde las 8.00 a. m. del sábado 11 de abril hasta las 8:00 a. m. del lunes 13 del mismo mes. Por su parte, el día de las elecciones, está prohibida las reuniones de índole político a 100 metros del local de votación.

A siete días de acudir a las urnas, se hace de conocimiento las restricciones a cumplir por la ciudadanía, así como la presencia policial en todo el Perú para garantizar el desarrollo de la jornada cívica.