Elecciones 2026: Encuestas de intención de voto podrán ser difundidas en los medios solo hasta el domingo 5 de abril

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A una semana de las Elecciones Generales 2026, la expectativa en la ciudadanía respecto a la intención de voto está a la orden del día. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió a los medios de comunicación que las encuestas podrán difundirse solo hasta este domingo 5 de abril.

Según precisó el organismo electoral, los medios podrán publicar las encuestas presidenciales y congresales hasta el 23:59, por lo que, desde el lunes 6 de abril a las 00:00, queda prohibida su difusión.

Esta restricción que rige para el proceso electoral en curso está contemplada en el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). En caso de que se incumpla, la sanción al medio infractor alcanza entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a entre S/ 55 mil y S/ 550 mil.

Asimismo, el JNE también subrayó que todo tipo de propaganda política queda suspendida desde 24 horas antes de los comicios, es decir, las 00:00 horas del sábado 11.

¿Desde cuando rige la Ley Seca en las Elecciones 2026?

Por su parte, la denominada Ley Seca, lapso en el que no se permite la venta de bebidas alcohólicas, regirá desde las 8:00 horas del sábado 11 hasta las 08:00 horas del lunes 13 de abril.

Además de prohibirse el expendio de estas bebidas, también se dispone el cierre de establecimientos o espacios de establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a dicho expendio, conforme al artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El incumplimiento de esta norma será sancionado con cárcel de no mayor a seis meses y una multa de a partir del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días del multa, equivalente a S/ 3390.

Álvarez arrebata el segundo lugar a López Aliaga y Fujimori encabeza

Este sábado 4 de abril, la encuestadora IPSOS Apoyo publicó la última encuesta que muestra la tendencia de voto recogida en la Encuesta de Intención de Voto - Abril 2026.

Estos resultados se dan luego de haberse realizado las jornadas del Debate Presidencial mostrando cambios en las posiciones de los candidatos que aspiran llegar a Palacio de Gobierno.

Ahora, Carlos Álvarez ha despegado significativamente y se ubica con un 12.1%, cambio que hace descender a Rafael López Aliaga hacia un tercer lugar quien ahora aparece con un 10.9%.

El primer puesto continúa sin cambio, hasta el momento. Con ello, Keiko Fujimori acumula un 18.6%, cifra que ha aumentado respecto a anteriores simulacros en el cual llegaba a un 17.3%, mostrando un aumento sostenido mas leve.