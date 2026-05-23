Xiomy Kanashiro revela que fue Jefferson Farfán el interesado en formar una relación: "Deberíamos salir"

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro sorprendió al contar nuevos detalles sobre su relación con Jefferson Farfán. La bailarina aseguró que fue el exfutbolista quien se mostró interesado en formalizar un romance con ella, ya que en un inicio no lo veía como un prospecto de pareja, a pesar de que tenían amigos en común y coincidían constantemente en reuniones y fiestas.

Xiomy revela que Farfán la conquistó

En entrevista con Verónica Linares, Kanashiro afirmó que durante mucho tiempo solo vio a Farfán como un amigo más, ya que tenía una relación amical con él, pero nada más. "En ese momento dije: 'Yo con Jefferson no, somos amigos, jamás en la vida'" , dijo Xiomy, haciendo un recuento del pasado.

En esa misma línea, aseguró que su padre no conocía al exfutbolista, a pesar de que tenían un círculo en común. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ambos comenzaron a coincidir en reuniones, fiestas y salidas nocturnas, lo cual fue fortaleciendo su amistad.

"Frecuentábamos discotecas, salíamos a bailar, yo me divertía, la verdad, pero llegó el momento en que él habla conmigo", agregó.

Fue en ese momento que, según Xiomy, Jefferson tomó la iniciativa de empezar a salir con ella de manera formal, con miras a tener una relación seria en el futuro. Además, confesó que antes de convertirse en novios ya se habían besado en varias oportunidades, pero ella tenía claro que eso no significaba nada.

"Mira, he estado pensando bien. Creo que estamos como amigos, bien, conociéndonos y eso, pero creo que deberíamos salir para conocernos a profundidad y quizá más adelante entablar una relación", fue lo que le dijo Farfán a Xiomy, según ella misma.

Xiomy quiere tener hijos con Farfán

La conductora también confirmó que uno de sus más grandes sueños es convertirse en madre, y qué mejor ahora que está llevando una sólida relación con Jefferson Farfán, de quien dijo también anhela tener un quinto hijo.

El tema llama particularmente la atención debido a que, después de procrear a su hija Luana, Farfán confirmó que se había sometido a la vasectomía, cerrando así la posibilidad de tener hijos de forma tradicional. Sin embargo, Xiomy afirmó que ya ha hablado del tema con la 'Foquita' y ambos tienen mucho interés en formar una familia.

Sobre la posibilidad de procrear de manera tradicional, Xiomy reveló que, aunque Farfán se sometió a la vasectomía, ha guardado espermatozoides para poder volver a fecundar utilizando la tecnología. "Él me ha dicho que se había hecho la vasectomía, pero que había guardado su miel para cuando tenga otra pareja, por si quería tener su hijo", reveló.

Es así que, las confesiones de Xiomy Kanashiro dejaron ver una faceta más íntima de su historia con Jefferson Farfán. Lo que comenzó como una amistad entre reuniones y salidas terminó convirtiéndose en una relación sentimental que hoy sigue generando interés entre sus seguidores y el público de espectáculos.