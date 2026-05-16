El eclipse solar MÁS LARGO del SIGLO ya tiene fecha: Cómo verlo y qué países quedarán a oscuras

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cielo volverá a regalar uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de las últimas décadas. El 2 de agosto de 2027 se producirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI, un fenómeno excepcional que no volverá a repetirse con características similares hasta dentro de 157 años, según datos confirmados por la NASA y portales especializados en astronomía.

¿Cuánto durará el eclipse más largo del siglo?

Durante el evento, la Luna cubrirá completamente al Sol por un máximo de 6 minutos y 23 segundos, superando ampliamente la duración promedio de este tipo de eclipses.

Los especialistas explican que este fenómeno será posible debido a una combinación poco frecuente: la Luna estará cerca del perigeo (su punto más cercano a la Tierra) mientras el Sol se encontrará próximo al apogeo, haciendo que el astro se vea ligeramente más pequeño desde nuestro planeta.

El fenómeno podrá observarse en distintas regiones de Europa, África y Medio Oriente, mientras que millones de personas alrededor del mundo solo podrán apreciar una fase parcial.

¿Qué países podrán ver el eclipse total?

Confirmado por la NASA. Cerca de 4.620 millones de personas podrán presenciar alguna etapa del eclipse, de acuerdo con su ubicación geográfica.

La franja de totalidad atravesará parte de Europa, el norte de África y Medio Oriente. Entre los países donde el eclipse se verá en su máxima intensidad figuran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. También podrá apreciarse desde Gibraltar y sectores del océano Índico.

Uno de los puntos privilegiados será Luxor, en Egipto, donde el eclipse alcanzará su duración máxima. Los expertos consideran que esa ciudad será uno de los destinos más buscados por astrónomos y turistas interesados en presenciar el fenómeno.

En Sudamérica, el fenómeno no podrá verse de manera total. Brasil registrará apenas una visualización parcial y países como Perú, Argentina y Chile no figuran dentro de la trayectoria principal del eclipse.

Recomendaciones para observar el fenómeno

Especialistas y agencias espaciales recomendaron no mirar directamente al Sol sin protección certificada, ya que esto puede causar daños irreversibles en la vista. Para observar el eclipse de manera segura se deberán usar lentes especiales con filtros aprobados internacionalmente.

Además, los expertos sugieren planificar con anticipación cualquier viaje relacionado con el evento, debido a que miles de turistas podrían movilizarse hacia las zonas donde el eclipse será visible en su totalidad.

El eclipse solar de 2027 promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más importantes de esta generación. Su larga duración y la rareza de sus condiciones lo convertirán en un espectáculo único que millones de personas esperarán observar, consciente de que un fenómeno similar no volverá a repetirse hasta el próximo siglo.