Gobierno asegura resguardo total de Elecciones 2026 y solicita serenidad por demoras en mesas de votación

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Gobierno garantizó el desarrollo de las elecciones mediante su mensaje oficial en redes, confirmando que las fuerzas del orden custodian cada centro de votación para asegurar el ejercicio del derecho al sufragio. La administración actual precisó que el Poder Ejecutivo cumplió estrictamente con la asignación de recursos y el despliegue militar.

Esto logró la protección adecuada de los locales y la custodia segura de todo el material. Este pronunciamiento oficial en respuesta a las quejas por la tardía apertura de mesas, aclarando que la gestión directa del proceso electoral corresponde únicamente a los organismos autónomos especializados según manda la Constitución.

El Presidente de la República y el Consejo de Ministros informan a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/SKveT4GDPE — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 12, 2026

Respeto absoluto a la autonomía del sistema electoral

Según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ejecutivo mantiene un respeto irrestricto hacia la autonomía de los entes electorales, quienes tienen la labor exclusiva de organizar, conducir y ejecutar este proceso de votación.

"Cualquier incidencia relacionada con la instalación de mesas se encuentra dentro del ámbito de competencia de dichos organismos", sostuvo el PCM.

De acuerdo a las autoridades estatales invocaran el sentido de responsabilidad de los actores tanto políticos como sociales, intentando robustecer la institucionalidad democrática para que la jornada electoral se lleve a cabo con los mínimos sobresaltos, sin generar tensiones innecesarias.

El gobierno enfatizó la idea de que su función es de carácter logístico y en términos de seguridad para que, a través del adecuado proceder de la voluntad popular, se vara a codificar en las primeras autoridades del Estado, dejando de lado cualquier interferencia política que podría encuadrarse en la corrupción del proceso.

El llamado a la unidad y confianza ciudadana

Para superar los desafíos de este domingo, el Gobierno remarcó que la nación requiere unidad y tranquilidad, exhortando a los votantes a confiar plenamente en las instituciones para lograr un proceso transparente y ordenado.

"El país necesita unidad, calma y confianza en sus instituciones para superar este momento", afirma el documento oficial, resaltando que la paz social es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en estos comicios.

Se espera que la ciudadanía mantenga la cordura durante el cierre de las Elecciones 2026, permitiendo que el resguardo policial y militar facilite un conteo de votos seguro, priorizando siempre la estabilidad del territorio.

El compromiso con el fortalecimiento democrático debe ser una prioridad nacional, donde el respeto mutuo entre peruanos permita que las elecciones culminen con resultados legítimos que reflejen el sentir de toda la ciudadanía.