Debate presidencial 2026: Así quedó el sorteo de lista de candidatos para los días 23, 24 y 25 de marzo

Este lunes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó el sorteo que establece las fechas de participación de los 36 candidatos durante la primera jornada del debate presidencial, que se desarrollará los días 23, 24 y 25 de marzo de cara a las Elecciones Generales 2026.

La segunda fase del evento será los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. Por cada jornada, participarán 12 candidatos organizados en cuatro grupos de tres integrantes, y el orden de intervención se definirá por sorteo, que se desarrolla hoy mismo.

Los temas centrales para esta primera jornada serán: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; integridad pública y lucha contra la corrupción. Además, los moderadores serán Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

En tanto, para la segunda jornada se abordarán empleo, desarrollo y emprendimiento; educación, innovación y tecnología. La moderación estará a cargo de Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

Candidatos que debatirán el 23 de marzo (Grupo 1)

José Williams (Avanza País)

(Avanza País) José Luna (Podemos Perú)

(Podemos Perú) Yohny Lescano (Cooperación Popular)

(Cooperación Popular) Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)

(Partido de los Trabajadores y Emprendedores) César Acuña (Alianza Para El Progreso)

(Alianza Para El Progreso) Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

(Ahora Nación) Marisol Pérez Tello (Primero La Gente)

(Primero La Gente) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

(Partido Demócrata Verde) Rafael López-Aliaga (Renovación Popular)

(Renovación Popular) Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática)

(Partido Político Integridad Democrática) Carlos Álvarez (País Para Todos)

(País Para Todos) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Candidatos que debatirán el 24 de marzo (Grupo 2)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

(Fe en el Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Armando Massé (Partido Democrático Federal)

(Partido Democrático Federal) Walter Chirinos (Partido Político Prin)

(Partido Político Prin) Ricardo Belmont (Partido Político Obras)

(Partido Político Obras) Charlie Carrasco (Unido Perú)

(Unido Perú) Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

(Perú Acción) Vladimir Cerrón (Perú Libre)

(Perú Libre) Carlos Espá (SíCreo)

(SíCreo) George Forsyth (Somos Perú)

(Somos Perú) Carlos Jaico (Perú Moderno)

(Perú Moderno) Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Candidatos que debatirán el 25 de marzo (Grupo 3)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

(Salvemos al Perú) Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)

(Partido del Buen Gobierno) Mario Vizcarra (Perú Primero)

(Perú Primero) Enrique Valderrama (APRA)

(APRA) Rafael Belaúnde (Libertad Popular)

(Libertad Popular) Paul Jaimes (Progresemos)

(Progresemos) Mesías Guevara (Partido Morado)

(Partido Morado) Roberto Chiabra (Partido Unidad Nacional)

(Partido Unidad Nacional) Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

(Alianza Electoral Venceremos) Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

(Partido Patriótico del Perú) Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

La transmisión de las dos jornadas de los debates presidenciales de cara a las Elecciones 2026 será a las 8 de la noche por la multiplataforama oficial del Jurado Nacional de Elecciones, JNE Media.

