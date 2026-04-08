Elecciones 2026: Minsa reforzará Lima con 29 ambulancias en estos locales de votación priorizados

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú volverá a definir su destino este domingo 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. Para prevenir emergencias médicas que ocurren usualmente durante las votaciones, el Ministerio de Salud anunció el despliegue de ambulancias en locales priorizados.

¿En qué locales de votación estarán presentes las ambulancias?

Mediante el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), el Minsa ya activó su Plan de Contingencia para garantizar atención prehospitalaria, con 29 ambulancias en alerta operativa permanente.

Según el sector Salud, las emergencias más recurrentes en este tipo de eventos electorales son las descompensaciones cardiovasculares, metabólicas o neurológicas, caídas, traumatismos y lesiones por aglomeraciones o desplazamiento peatonal.

Asimismo, pueden ocurrir accidentes de tránsito en rutas de acceso y salida de locales, entre otro tipo de emergencias usuales.

En procesos electorales anteriores, el SAMU registró un alto volumen de atenciones. El 11 de abril del 2021, se atendieron un total de 742 emergencias, evidenciando la importancia de la preparación para esta alta concentración de personas.

"Contamos con 29 ambulancias listas, personal altamente capacitado y un plan que ya demostró su efectividad en procesos electorales anteriores. Nuestro compromiso es proteger la salud de los electores, miembros de mesa y ciudadanía en general durante toda la jornada y las 72 horas posteriores", indicó el director ejecutivo del SAMU, el Dr. Italo Vásquez.

Elecciones 2026: Minsa despliega 29 ambulancias en Lima Metropolitana como parte del plan de contingencia para asegurar salud de votantes



Este domingo 12 de abril, las bases de SAMU estarán en alerta para garantizar una atención prehospitalaria inmediata ante cualquier... pic.twitter.com/VtKVsm2poJ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 8, 2026

De esta forma, se fortalecerá la cobertura médica en zonas de mayor afluencia con la ubicación estratégica de las unidades médicas. Entre ellas, están la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima), Universidad Ricardo Palma (Surco), IE 005 Rosa de Santa María (Breña), Universidad San Martín de Porres (Santa Anita) y IE Emblemática Alfonso Ugarte (San Isidro).

Las ambulancias del SAMU ejecutarán un monitoreo en tiempo real desde la Central Reguladora y vigilancia móvil preventiva para atender las emergencias en simultáneo durante la jornada cívica y las habituales de la población sin desproteger la ciudad.

Este plan elaborado por el Minsa incluye la coordinación con ONPE, JNE, PNP (105), Bomberos (116), DIGERD-MINSA, Cruz Roja e INDECI.

Reniec confirma atención el sábado 11 y domingo 12 de abril

La jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, en diálogo con Exitosa, confirmó que varias de sus sedes trabajarán durante el 11 y 12 de abril, a fin de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a su DNI y participar sin inconvenientes en las Elecciones 2026.

Este domingo 12 de abril, el Ministerio de Salud desplegará 29 ambulancias SAMU en Lima Metropolitana por Elecciones 2026, para garantizar atención médica y prevenir emergencias como descompensaciones y caídas.