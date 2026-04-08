Fuertes lluvias ponen en alerta a 47 provincias de 13 regiones para las próximas horas, según alerta del Senamhi

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 13 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones de nivel de "alerta naranja" en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre De Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Amazonas: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Apurímac: Antabamba y Aymares. Arequipa: Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Ayacucho: Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Cusco: Calca, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi. Huánuco: Puerto Inca. Junín: Chanchamayo y Satipo. Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo y Requena. Madre de Dios: Manu, Tahuamanu y Tambopata. Pasco: Oxapampa. Puno: Carabaya, Lampa y Sandía. San Martín: El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja y San Martín. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En selva norte y selva alta se esperan lluvia y/o chubasco de moderada a fuerte intensidad.



Asimismo, en sierra sur se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/MFnIPcOoGu — Senamhi (@Senamhiperu) April 8, 2026

En ese sentido, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada hasta fuerte intensidad en la sierra sur, este suceso estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento, iniciándose durante la tarde y prolongándose hacia la noche y/o madrugada. Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra central y sur.

Del mismo modo, se esperan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad principalmente en la región Loreto y en el resto de la selva alta, acompañadas también por ráfagas de viento y descargas eléctricas que se presentarán durante la tarde, noche y las primeras horas de la madrugada. Para la costa central se prevé lluvia ligeras, de forma dispersa y esporádica.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.