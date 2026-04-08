Gobierno aprueba transferencia S/2 millones a gobiernos locales tras desastres naturales

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/04/2026
El Ejecutivo aprobó una transferencia de S/2 millones destinados a 20 gobiernos locales tras la ocurrencia de emergencias como las precipitaciones fluviales sentidas a nivel nacional. El dinero será trasladado a 20 intervenciones como parte de la atención a actividades de emergencia.
20 gobiernos locales recibirán transferencia
Ante la ocurrencia de fenómenos naturales, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo N.° 051-2026-EF con el fin de destinar 2 millones de los 359 millones asignados en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 bajo la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios incluidos en el pliego del Indeci.
Los recursos irán a favor de 20 gobierno regionales con un importe que permitirá realizar acciones prioritarias las cuales se encuentran incluidas bajo el Acta N.°50 de la comisión multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes)
Cada gobierno realizará la intervención requerida a favor del municipio. De estas 18 serán actividades de reparación por consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales; mientras que las otras 2 están enfocadas a la prevención ante el peligro inminente por el mismo fenómeno natural.
Los gobiernos que se verán beneficiados con los recursos que se han establecido en S/100,000 por cada municipio entre los que se encuentran:
- Municipalidad Distrital de Olleros
- Municipalidad Distrital de Cochabamba
- Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas
- Municipalidad Distrital de Yanahuara
- Municipalidad Distrital de Huanuhuanu
- Municipalidad Distrital de Machaguay
- Municipalidad Distrital de Maca
- Municipalidad Distrital de San Antonio de Chuca
- Municipalidad Distrital de Río Grande
- Municipalidad Distrital de Santa Rosa
- Municipalidad Distrital de Unión Progreso
- Municipalidad Distrital de Pullo
- Municipalidad Distrital de Accomarca
- Municipalidad Distrital de San Gregorio
- Municipalidad Distrital de Caja
- Municipalidad Distrital de Ocucaje
- Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario
- Municipalidad Distrital de Cañaris
- Municipalidad Distrital de Yuracyacu
- Municipalidad Distrital de El Porvenir
Los recursos no podrán ser destinados hacia otras demandas, es decir, se cuentan con limitaciones al uso de los recursos, bajo responsabilidad de los gobiernos designados.
Recomendaciones para actuar ante lluvias intensas
Si las autoridades alertas lluvias intensas o, incluso, tormentas eléctricas es necesario contar con un plan para actuar adecuadamente y resguardar tu vida y la de tu familia.
- Mantén reservas de agua potable
- Acompaña a familiares o personas más vulnerables
- Alista tu mochila de emergencia con una radio incluida
- Si necesitas salir de casa: asegura bien tu inmueble y cierra las llaves de luz, agua y gas.
- Acude a refugios con tu mochila de emergencia
- Si te encuentras en una zona aislada, ve al lugar más alto y espera el rescate
- Evita cruzar ríos o zonas inundadas, tocar o pisar cables eléctricos.
- Retirarse de casas, árboles y postes que pueden derribarse.