Gobierno aprueba transferencia S/2 millones a gobiernos locales tras desastres naturales

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ejecutivo aprobó una transferencia de S/2 millones destinados a 20 gobiernos locales tras la ocurrencia de emergencias como las precipitaciones fluviales sentidas a nivel nacional. El dinero será trasladado a 20 intervenciones como parte de la atención a actividades de emergencia.

20 gobiernos locales recibirán transferencia

Ante la ocurrencia de fenómenos naturales, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo N.° 051-2026-EF con el fin de destinar 2 millones de los 359 millones asignados en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 bajo la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios incluidos en el pliego del Indeci.

Los recursos irán a favor de 20 gobierno regionales con un importe que permitirá realizar acciones prioritarias las cuales se encuentran incluidas bajo el Acta N.°50 de la comisión multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes)

Cada gobierno realizará la intervención requerida a favor del municipio. De estas 18 serán actividades de reparación por consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales; mientras que las otras 2 están enfocadas a la prevención ante el peligro inminente por el mismo fenómeno natural.

Los gobiernos que se verán beneficiados con los recursos que se han establecido en S/100,000 por cada municipio entre los que se encuentran:

Municipalidad Distrital de Olleros

Municipalidad Distrital de Cochabamba

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas

Municipalidad Distrital de Yanahuara

Municipalidad Distrital de Huanuhuanu

Municipalidad Distrital de Machaguay

Municipalidad Distrital de Maca

Municipalidad Distrital de San Antonio de Chuca

Municipalidad Distrital de Río Grande

Municipalidad Distrital de Santa Rosa

Municipalidad Distrital de Unión Progreso

Municipalidad Distrital de Pullo

Municipalidad Distrital de Accomarca

Municipalidad Distrital de San Gregorio

Municipalidad Distrital de Caja

Municipalidad Distrital de Ocucaje

Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario

Municipalidad Distrital de Cañaris

Municipalidad Distrital de Yuracyacu

Municipalidad Distrital de El Porvenir

Los recursos no podrán ser destinados hacia otras demandas, es decir, se cuentan con limitaciones al uso de los recursos, bajo responsabilidad de los gobiernos designados.

#NotaDePrensa | ¡Compromiso con las regiones!

Gobierno aprobó una transferencia por S/2 millones la cual permitirá financiar 18 intervenciones para reparar daños por lluvias intensas y 2 intervenciones para prevenir peligros inminentes. Con estos recursos, aseguramos que los... pic.twitter.com/t41mA17PnF — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 8, 2026

Recomendaciones para actuar ante lluvias intensas

Si las autoridades alertas lluvias intensas o, incluso, tormentas eléctricas es necesario contar con un plan para actuar adecuadamente y resguardar tu vida y la de tu familia.