Minsa aprueba Plan Nacional de Telesalud 2026 y marca hito en el sistema digital de salud

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un histórico avance de cara a la transformación digital del sistema de salud en el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó el Plan Nacional de Telesalud 2026, hoja de ruta orientada a ampliar el acceso sanitario en todo el país.

Plan contempla 60 acciones estratégicas a corto plazo

La iniciativa comprende un documento técnico que guiará las acciones para fortalecer el acceso equitativo, oportuno y de salud a los servicios sanitarios en todo el territorio nacional especialmente en las zonas más alejadas.

El plan se aprobó mediante la Resolución Ministerial Nº 293-2026/MINSA, consolidando un hito histórico en la digitalización del sistema sanitario.

Según el Minsa, este documento supone una herramienta estratégica a corto plazo, en línea con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030 del Minsa.

Además, y se desarrolló en el marco de las Redes Integradas de Salud (RIS) y el Modelo de Cuidado Integral por curso de vida y se orienta a beneficiar a personas, familias y comunidades.

A través de la Telesalud, el desarrollo del plan contó con la participación de 19 Unidades Orgánicas, una Unidad Funcional, un Órgano Desconcentrado del Minsa, 25 Gobiernos Regionales (GERESA/DIRESA) y las cuatro Direcciones Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Metropolitana.

Esta articulación nacional refuerza la institucionalización de la Telesalud como política pública clave para el país.

El documento contempla 60 actividades estratégicas orientadas a fortalecer la oferta de servicios de Telesalud y mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud en todo el Perú.

De estas actividades, 39 se enfocan en el fortalecimiento de la oferta, mientras que 21 se enfocan en optimizar la capacidad operativa y tecnológica del sistema.

El impacto de este plan se medirá mediante indicadores clave, como cobertura de atención en Telesalud, porcentaje de establecimientos con cartera activa de servicios de Telesalud y número de Teleinterconsultas a nivel nacional.

Estos factores permitirán monitorear el avance y los resultados de manera continua. La supervisión, monitoreo y evaluación de ello estará a cargo de la Dirección de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Minsa.

Minsa confirma nueve fallecidos por leptospirosis

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa reportó 9 personas fallecidas por leptospirosis solo hasta este miércoles 26 de marzo. Además, registran más 1200 casos de esa enfermedad.

En 2022 se detectaron 999 infectados y ningún fallecido, en 2023 confirmaron 2365 casos y un fallecido, en 2024 hubieron 2156 enfermos con 4 fallecidos y en 2025 se dieron 3465 casos con 3 fallecidos. La que preocupa es que la cifra de fallecidos en el mismo periodo en 2026 se registraron 9 muertes.