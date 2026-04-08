Petroperú compra 1 millón de barriles de crudo de Venezuela por primera vez desde el 2009

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras 17 años de interrupción comercial, Petroperú ha acordado la compra de crudo de Venezuela por primera vez, desde el 2009. El hidrocarburo será suministrado a través de la comercializadora Trafigura la cual es convocada por el gobierno de Estados Unidos para comercializar el petróleo venezolano. Se estima que la entrega del millón de barriles obtenidos sean entregados entre el mes de abril y mayo.

Compra millón de barriles de crudo a Venezuela

La empresa estatal Petroperú inició la compra de crudo venezolano tras 17 años de interrupción comercial. La medida respondería a la intención de diversificar las opciones de mezcla que resulten con el petróleo nacional.

Así, la empresa Petróleos del Perú SA ha comprado a la empresa Trafigura, multinacional seleccionada por Estados Unidos para comercializar las materias primas provenientes de Venezuela, dos cargamentos de mezcla: Mery 16 y West Texas Intermediate, este último bombeado desde la cuenca del Pérnico estadounidense.

En total, ambos cargamentos sumarían un millón de barriles los cuales serían entregados en lo que queda del mes de abril y mayo, según expuso el medio Bloomberg.

La compra de crudo venezolano por parte de la empresa peruana busca diversificar las mezclas de crudo realizadas por Petroperú. Habitualmente, Perú compra petróleo pesado a Ecuador para las tres refinerías.

La adquisición también se dio a lugar tras la caída de Nicolás Maduro y la decisión estadounidense por impulsar el comercio exterior del país caribeño. Así, Trump encargó a Trafigura y Vitol Group de la comercialización del petróleo venezolano. De acuerdo a Bloomberg, Perú podría recibir las reservas del crudo venezolano almacenadas en el Caribe.

Reservas de Estados Unidos también llegarían al Perú

A la compra del crudo venezolano se le suma la obtención de casi medio millón de barriles de crudo Bayou Chactaw, tipo de petróleo que forma parte de la reserva estratégica del gobierno de Estados Unidos ubicado en el estado de Luisiana.

Tal cantidad de cargamento fue habilitado por parte del gobierno norteamericano como parte de un acuerdo para utilizar parte de estas reservas de emergencia a favor de otros países debido al impacto directo en el alza de petróleo y dificultad para acceder a este por la guerra en Medio Oriente.

No es la primera vez que se da este tipo de liberación. En el 2022, el gobierno de Joe Biden habilitó una cifra récord de 180 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo del cual el 10% llegó hacia Holanda, Reino Unido y China, de acuerdo a los datos de la empresa de inteligencia marítima Kpler Ltd.

La intención expresa de Petroperú es que con la compra de crudo venezolano que de la diversificación de mezclas, siendo en total1.5 millones de barriles de crudo obtenidos por la empresa estatal.