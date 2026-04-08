Corte de luz en Lima y Callao el 9 de abril: Lista de distritos afectados con la suspensión del servicio

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz. Pluz Energía Perú reveló la lista de distritos de Lima y el Callao que se verán afectados con la suspensión del servicio eléctrico programado para el jueves 9 de abril.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

¡Prepárate! A través de su página oficial, la empresa de energía eléctrica anunció que ejecutará un nuevo corte del servicio de luz en algunos distritos de Lima Metropolitana y el Callao debido a trabajos de mantenimiento preventivo en sus redes de distribución.

La entidad explicó que la restricción de la electricidad es con el objetivo de mantener la calidad del servicio y prevenir problemas futuros en la red eléctrica. En ese marco, pidió la comprensión a los usuarios que se verán afectados con la medida de forma temporal, ya que será en un determinado horario.

Pluz Energía Perú también pidió a los vecinos que no contarán con luz el jueves 9 de abril, tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de la suspensión, entre ellos:

Cómo actuar ante un corte de luz en casa.

Distritos sin luz el 9 de abril: Zonas y horario del corte

De acuerdo al cronograma oficial de Pluz Energía Perú, las zonas que se verán afectadas y no contarán con el servicio eléctrico este jueves son los siguientes:

En Pueblo Libre

Desde las 8:30 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Av. Del Río cdras. 2, 3, 4, calle Bahía cdras. 1, 2, calle Gral. Borgoño cdra. 4, Jr. Copacabana cdra. 1, calle Rivadavia cdra. 1, Parque Ruiz cdra. 0, Parque Orquídea cdra. 1, calle Teruel cdra. 2, Jr. Gral. Bermúdez cdra. 2, Jr. Maypu cdra. 4, Jr. F. Portugal cdra. 2, psje. Requena cdra. 1.

Sin servicio en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Cajamarquilla cdra. 15.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Asoc. Lomas Quebrada Canto Grande ex Parque Porcino Mzs. PP9, PP12, PP17, PP18, PP19, Asoc. Viv. Comunal Progresista Jicamarca Mzs. PP03, PP04A, PP05, PP09, PP11, PP14, PP14A, PP15, PP16, PP16A, PP17, PP18, PP19, PP20, PP21, PP22, PP23, PP24, PP25, PP26, PP27, Asoc. Agrup. de Morad. del Sct. Casuarinas Altas Anx. 2 Mzs. X1, X1A.

Sin luz en Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 en Pro. Viv. Las Mercedes de Carabayllo Mzs. A, B, Pro. Viv. Vista Alegre de Carabayllo Mzs. A, B, C, D, E, Pro. Viv. Los Jardines de Carabayllo II etapa Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Viv. Los Pinos de Carabayllo Mzs. A, B, C, Pro. Viv. Santa Rosa de Carabayllo Mzs. B, C, E.

En San Martín de Porres

Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en: Av. Carlos Izaguirre.

Ante el anuncio de corte de luz en distritos de Lima y Callao el jueves 9 de abril, Pluz Energía Perú aconsejó mantenerse informados de la restricción del servicio, a través de sus plataformas oficiales.