Sutep marcha exigiendo 6% del PBI para Educación y revela respaldo a candidato: "Asumió compromisos"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 8 de abril, un gran grupo de maestros del Sutep realizó una marcha para exigir aumento de presupuesto en Educación. A cuatro días para las Elecciones 2026, también revelaron su apoyo a un candidato presidencial y el por qué.

Desde el Cercado de Lima, los trabajadores del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú realizaron una marcha pacífica que inició en su local partidario en el jirón Camaná, con dirección al Congreso y la sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las protestas tienen como principal objetivo el aumento de presupuesto en el sector Educación al 6%. Además, reclaman el cumplimiento de beneficios laborales para docentes y mejoras en infraestructura en centros educativos.

Decenas de maestros se desplazaron por las principales vías del Centro de Lima cargando pancartas, banderas y algunos con megáfonos, haciendo escuchar su pedido a las autoridades.

La marcha también estuvo resguardada por un fuerte contingente policial.

Secretario general revela candidata presidencia del Sutep

Dada la coyuntura electoral, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, se refirió respecto al candidato que apoyarán los maestros. En diálogo con Exitosa, señaló que la opción que los ha convencido es la de Marisol Pérez Tello, de Primero La Gente.

"El magisterio del país ha visto las propuestas que existen en Educación, y solo una o dos se salvan. Una de ellas es la de Marisol Pérez Tello, que ha asumido compromisos con el Sutep con respecto a exigencias que venimos planteando y que consideramos obligatorias ser solucionados", reveló.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un grupo de maestros pertenecientes al Sutep salió a marchar por el Centro de Lima para exigir que se aumente el presupuesto para el sector educación al 6 %. Además, reclaman beneficios laborales para docentes y mejoras en infraestructura en... pic.twitter.com/PeDLmLqtTb — Exitosa Noticias (@exitosape) April 8, 2026

Según Castro Chipana, Pérez Tello expresa la urgencia del cambio que consideran que el país necesita.

Más de 45 mil militares resguardarán jornada electoral

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, anunció el despliegue de más de 45 mil efectivos de las Fuerza Armadas (FF.AA.) a nivel nacional para garantizar un adecuado desarrollo de las Elecciones Generales 2026, el próximo domingo 12 de abril.

El titular de la PCM precisó que el despliegue de los agentes programado para las comicios será el resultado de un trabajo coordinado entre los ministerios de Defensa y el Interior, en conjunto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y autoridades de todo el país.

En una ceremonia, el premier aseguró que los militares "cumplirán una tarea fundamental" cuidando el derecho democrático de los ciudadanos de emitir sus votos en las urnas.

Asimismo, precisó que el papel que cumplirán las Fuerzas Armadas en esta fecha será "neutral", ateniéndose a garantizar condiciones de seguridad, orden y acceso.