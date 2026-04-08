Pobladores de Vila Vila denuncian desabastecimiento de agua potable desde hace cuatro días

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El desabastecimiento se ha prolongado por al menos cuatro días, según los propios residentes. Arturo Bueno, poblador y dirigente local, señaló que el suministro es irregular y no cubre las necesidades básicas. "Hace aproximadamente cuatro días que no ha habido agua", indicó, al advertir que la situación genera preocupación en la población.

Distribución irregular del recurso

Bueno explicó que el servicio se brinda por periodos cortos y en horarios variables. "Acá llegará pues media hora de agua, nada más", afirmó, al detallar que el suministro suele darse entre las 7:00 y 8:30 de la mañana, aunque en ocasiones se retrasa sin previo aviso. Esta situación obliga a las familias a almacenar agua en recipientes para afrontar el día.

El vecino también cuestionó los pagos por el servicio. "Hay que pagar puntual y pagar un excesivo pago, que son 15 soles en verano y 10 soles en invierno", precisó. Asimismo, expresó su malestar por la falta de relación entre el monto abonado y la cantidad de agua recibida. "Imagínese, 10 soles por media hora de agua", agregó.

En ese contexto, indicó que los pobladores han tenido que implementar medidas de emergencia. "Tenemos que tener un tacho aparte, cuando es poco tenemos que llenar, si no, nos quedamos sin agua ese día", sostuvo.

Impacto en la población

La escasez ha obligado a los habitantes a modificar sus rutinas diarias, afectando actividades esenciales como la alimentación, higiene y limpieza. Según lo señalado, algunas familias optan por trasladarse temporalmente a otras zonas para acceder a mejores condiciones, especialmente durante la temporada escolar.

Bueno manifestó que se ven perjudicados actualmente. "Son alrededor de 700 habitantes en este tiempo", indicó, al explicar que parte de la población migra temporalmente por motivos educativos.

Reclamos y cuestionamientos

Frente a la situación, los vecinos realizaron protestas recientes en el centro poblado Boca del Río. "La gente no ha aguantado más y ha tenido que ir a reclamar sus derechos", señaló Bueno, quien también cuestionó la gestión del recurso.

Asimismo, mencionó que existe incertidumbre sobre el destino de los pagos realizados por los usuarios. "Nos hemos dado con la sorpresa de que no paga nada el municipio, quien paga es el proyecto", afirmó, en referencia al Proyecto Especial Tacna.

Finalmente, los pobladores exigen una solución inmediata y mayor transparencia en la administración del servicio. "No es justo que nos corten el agua cuando más lo necesitamos", concluyó.