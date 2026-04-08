Más de 6 mil fiscales se desplegarán a nivel nacional para prevenir delitos el 12 de abril: "Antes, durante y después del proceso"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Va quedando todo listo para que este domingo 12 de abril se lleven a cabo las elecciones generales 2026 donde se elegirán a las principales autoridades del país por los próximos 5 años. En ese sentido, diversas entidades dirán presente para garantizar que el proceso electoral se desarrolle con total normalidad.

Más de 6 mil fiscales serán desplegados el 12 de abril

Por ejemplo, el Ministerio Público cumplirá un rol importantísimo ya que deberá velar porque ningún delito electoral se cometa durante la jornada electoral programada para este domingo. En ese marco, Exitosa conversó con Alfonso Barrenechea Cabrera, coordinador nacional de las fiscalías de prevención del delito, para conocer al detalle las acciones a tomar de cara a la fiesta de la democracia.

De acuerdo a lo indicado, para el 12 de abril se ordenó el despliegue de más de 6 mil fiscales en todo el territorio nacional y así cubrir la mayor cantidad de locales de votación con la finalidad de garantizar el proceso. Según comentó, la idea es que la Fiscalía tenga presencia permanente mientras se lleve a cabo las elecciones generales.

"Para el día 12 de abril se ha dispuesto el desplazamiento de más de 6 mil fiscales a nivel nacional, en los 34 distritos fiscales, para que estén presentes en los tres momentos: antes, durante y posterior al acto electoral. Es un número histórico de desplazamiento de fiscales, se va a coberturar un porcentaje sumamente de locales de votación", indicó.

Elecciones serán custodiadas por más de 6 mil fiscales.

No se permitirán delitos electorales

Una de las principales funciones es evitar que se cometan delitos electorales por parte de los candidatos y electores lo cual está completamente prohibido según la ley nacional. Por ello, la presencia de fiscales en gran parte del país permitirá su accionar en tiempo real y así desactivar cualquier incidente en el menor tiempo posible.

"La idea es tener una presencia constante y permanente del Ministerio Público en cada local de votación. En lo que compete a Lima Centro vamos a contar con un fiscal de forma permanente en cada local que va dar confianza a la ciudadanía y en caso de comisión de conducta delictiva electoral, pueda actuar en tiempo real en el marco de sus atribuciones", añadió.

En resumen, para las elecciones generales de este domingo 12 de abril se desplegarán más de 6 mil fiscales en todo el territorio nacional con la finalidad de prevenir cualquier delito electoral durante los comicios.