Cancillería terminará de entregar el material electoral para peruanos en el extranjeros este jueves 9 de abril

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este miércoles que se ha concluido la distribución del material electoral destinado a los peruanos residentes en el extranjero, en cumplimiento de los plazos establecidos para el correcto desarrollo de las elecciones generales de este domingo 12 de abril.

Con ello, se asegura que las oficinas consulares cuenten con las actas, ánforas y demás insumos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral.

Detalles de la entrega

La Cancillería precisó que la distribución alcanzó a todas las misiones diplomáticas y consulares, garantizando la cobertura global del proceso. La logística incluyó envíos a América, Europa, Asia y África, con coordinación estrecha junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE.

Asimismo, se informó que las últimas cuatro cajas de material electoral llegarán este jueves 9 de abril a las oficinas consulares de Yerevan (Armenia) y Pretoria (Sudáfrica), completando así el despliegue internacional. La demora en estos envíos, según informó el ministerio, se debió a ajustes logísticos derivados de la coyuntura internacional en el Medio Oriente.

Canciller Hugo de Zela participó de la verificación del material electoral.

No habrá elecciones en el Golfo Pérsico

Cabe recordar que el pasado 18 de marzo, Cancillería anunció la cancelación de las elecciones en los países del Golfo Pérsico, debido al conflicto en Medio Oriente que ponía en riesgo la seguridad de los votantes y del personal consular.

Esta decisión, tomada por la entidad en coordinación con los organismos electorales, buscó proteger la integridad de los ciudadanos peruanos en una región marcada por la escalada bélica. La situación en esa zona obligó a replantear la logística global y explica en parte la demora en el envío de las últimas cajas a Armenia y Sudáfrica, que finalmente se completará este jueves.

Con este anuncio, Cancillería busca transmitir tranquilidad a los más de mil peruanos residentes en el exterior que participarán en los comicios. El mensaje oficial enfatiza que, pese a las dificultades internacionales, el Estado peruano buscará cumplir y garantizar el derecho al voto en la mayoría de países donde existe presencia consular.

La conclusión de la entrega de material electoral en el extranjero marca un hito en la preparación de las elecciones generales del 12 de abril. Aunque la cancelación en el Golfo Pérsico refleja los desafíos que impone el contexto internacional, la llegada final de las cajas a Armenia y Sudáfrica confirma que el proceso se encuentra listo para desarrollarse con normalidad en el resto del mundo.