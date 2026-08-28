Gobierno de Keiko Fujimori presentó el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ejecutivo presentó al Congreso su esperado pedido de facultades legislativas, un paquete de 66 propuestas que busca habilitar al gobierno para legislar durante 120 días en materias clave como seguridad ciudadana, economía y gestión pública.

La iniciativa, anunciada por la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta, marca el inicio de un nuevo pulso político en el Parlamento y abre la discusión sobre el alcance de las primeras medidas de la gestión.

Respuesta del Congreso

A través de sus canales oficiales, el Parlamento comunicó que, de conformidad con el artículo 78 de la Constitución, se han presentado los proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero para el año fiscal 2027, junto con el pedido de facultades. Este paso marca el inicio de un proceso legislativo que será clave para definir el alcance de las primeras medidas del nuevo gobierno.

El Congreso recordó también que el procedimiento constitucional implica un análisis en comisiones, debate en el Pleno de Diputados y revisión en el Senado antes de su eventual promulgación. En ese camino, las bancadas podrán modificar, excluir o mantener las materias solicitadas, lo que anticipa un debate intenso sobre la pertinencia de otorgar facultades tan amplias.

Procedimiento a seguir

El Ejecutivo presenta la proposición legislativa con las materias específicas y el plazo solicitado.

La Cámara de Diputados inicia el trámite y deriva el pedido a las comisiones correspondientes.

Las comisiones analizan, pueden modificar o excluir materias, y emiten un dictamen.

El Pleno de Diputados debate y, de aprobarlo, lo remite al Senado.

El Senado revisa el dictamen en comisión y luego lo debate en Pleno, con posibilidad de aprobar, modificar o rechazar.

Finalmente, si se aprueba, la autógrafa es enviada al Ejecutivo para su promulgación.

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