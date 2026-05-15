Terremoto de 6.7 sacude la costa de Japón: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú HOY, 15 de mayo?

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud 6.7 se registró el viernes 15 de mayo sacudió la costa de Japón, lo que ha llevado al gobierno a emitir alertas de emergencia en cinco prefecturas del país nipón. Ante esta situación la Marina de Guerra del Perú revela si se activa no una alerta de tsunami en nuestro litoral.

Terremoto sacude Japón hoy, 15 de mayo

Un potente terremoto de magnitud 6.7 sacudió la costa de Japón, alrededor de las 6:22 a.m. (hora peruana). Las autoridades locales calificaron el movimiento telúrico sentido este viernes con un cinco en la escala de intensidad de 1 a 7.

Asimismo, el Servicio Geológico de EE. UU., precisó que la actividad sísmica fue de magnitud 6.7 y tuvo como epicentro aproximadamente a 49 kilómetros al este-sureste de Ofunato, a una profundidad relativamente baja, lo que aumentó la intensidad del terremoto que se sintió en prefecturas cercanas como Iwate.

Se registraron fuertes temblores en varias zonas de Miyagi, incluidas las ciudades de Tome, Osaki e Ishinomaki, donde la intensidad del movimiento alcanzó niveles bajos de 5. Las autoridades japonesas aconsejaron a las regiones afectadas a que mantuvieran la precaución ante la posibilidad de réplicas.

Notable quake, preliminary info: M 6.7 - 49 km ESE of Ōfunato, Japan https://t.co/eLzQGGMTcd — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) May 15, 2026

¿Terremoto en Japón activa alerta de tsunami en Perú?

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo y eso se debe a que se encuentra ubicado justo sobre el denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona geológica que se extiende por más de 40.000 km a lo largo de la costa Pacífica del planeta.

En ese marco, ante los movimientos telúricos en las costas de Japón, las autoridades peruanas no dudan en realizar un monitoreo para saber si habrá repercusiones en nuestro país. Es así como la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, precisó en redes sociales que el terremoto de 6.7 en el país nipón no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Por su parte, Japón también confirmó que el terremoto en su región no provocó condiciones de tsunami, lo que disipó los temores de inundaciones costeras y evacuaciones a gran escala.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

15-05-26 06:22:01

Magnitud: 6.7 Mw

Referencia: 49 km ESE of Ōfunato, Japan

Profundidad: 43.59 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/SLgiwbAJGs — Hidrografía Perú (@DHN_peru) May 15, 2026

Reportan interrupción del servicio de transporte tras terremoto

Finalmente, las autoridades de Japón revelaron que el terremoto de hoy no dejó daños materiales ni víctimas por la magnitud con que se registró el movimiento. Sin embargo, el operador JR East, precisó que la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta las estaciones de Tokio y Shin-Aomori quedó suspendida tras la actividad sísmica.

Se llevan a cabo inspecciones de emergencia en las redes de transporte y las infraestructuras de la región afectada para poder restablecer el servicio de transporte de forma gradual.

Es así como la Marina de Guerra del Perú precisó que el terremoto de magnitud 6.7 en Japón no genera alerta de tsunami en el litoral peruano. Se aconseja mantener la calma ante un evento similar o de mayor intensidad en nuestro país, ubicado en el 'Cinturón del Fuego del Pacífico'.