Mundial 2026: Selección de Irán aún no recibe visas para viajar a Estados Unidos a menos de un mes de la Copa del Mundo

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, se conoció que la selección de Irán aún no recibe visas para viajar a Estados Unidos, uno de los tres países que serán sedes del citado campeonato. Ello también expone la incertidumbre a raíz del conflicto geopolítico en Medio Oriente entre ambas naciones.

Iraníes sin visas para viajar al Mundial 2026

El reciente jueves, 13 de mayo, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, fue quien dio a conocer que los futbolistas de su país no recibieron el importante documento para aterrizar en suelo norteamericano y estar listos para la Copa del Mundo.

Ante este escenario, el máximo ente del fútbol de Irán sostiene conversaciones directas con las autoridades del fútbol mundial para intentar destrabar el conflicto diplomático y administrativo.

Recordemos que, la participación del cuadro africano en el torneo, previsto a desarrollarse del 11 de junio al 19 de julio, continúa rodeada de incertidumbre desde el estallido de la guerra en Medio Oriente a finales de febrero, luego de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionamos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse", indicó el titular de la institución deportiva, citado por la agencia estatal IRNA.

Si bien el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó días atrás la participación de Irán en territorio estadounidense de acuerdo al sorteo oficial, tras ello desde el citado país se advierte sobre la falta de avances. "No hemos recibido ningún informe de la otra", acotó el insistente.

Cabe señalar que, la traba migratoria obedece a una fuerte crisis entre Washington y Teherán por ataques bélicos iniciados en febrero. Ambas naciones carecen de vínculos diplomáticos formales desde 1980, lo que obliga a futbolistas a viajar hasta Ankara para completar el trámite biométrico exigido por las autoridades norteamericanas.

Grande cerimonia a Teheran per la partenza della nazionale iraniana verso i Mondiali di Calcio 2026#Iran pic.twitter.com/suYrdRIZKx — Ambasciata della R I dell'Iran-Roma (@iraninitaly) May 14, 2026

Tres encuentros en Estados Unidos

La selección de Irán, que comparte grupo con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, debe disputar sus encuentros en territorio estadounidense. Sin embargo, dentro de la federación iraní ya deslizaron alternativas extremas, desde exigir garantías diplomáticas hasta pedir que sus partidos sean movidos a México.

Así, el ambiente dentro del cuadro persa mezcla duda y orgullo porque diversos aficionados despidieron a la delegación como si el viaje ya estuviera confirmado, aunque puertas adentro el panorama continúa abierto.

El panorama en la selección de Irán con miras al Mundial 2026 se encuentra marcado por la incertidumbre debido a que el presidente de la Federación Iraní de Fútbol dio a conocer que los futbolistas no han recibido la visa para viajar a Estados Unidos y participar del torneo, por ahora, esperan dialogar con la FIFA en estos días.